Erdbeben-Simulator Ein Krankenhaus wird durchgeschüttelt

E-Defense ist der größte Erdbebensimulator der Welt . Er steht in der Nähe der japanischen Millionenstadt Kobe. Hier testen Ingenieure neue Methoden für erdbebensicheres Bauen . Der Simulator wiederholt unter anderem das Erdbeben, das 1995 Kobe verwüstete und Tausende von Menschen tötete und verletzte. Wenn diesmal die Erde bebt, dann wackelt zwar nicht eine ganze Stadt, aber immerhin ein fünfstöckiges Krankenhaus in Originalgröße. Es sind die gleichen gewaltigen Kräfte wie damals, die das Stahlbetongebäude samt Innenausstattung erschüttern und auf die Probe stellen. Grundsätzlich kann der Simulator Erdbeben bis zur Magnitude 7 simulieren.

Ein Krankenhaus wie in Wirklichkeit

Wie hält ein Krankenhaus dem Erdbeben stand?

Das Versuchskrankenhaus steht in der Mitte einer riesigen Halle auf einer gewaltigen Rüttelplatte. 24 hydraulische Kolben können sie in verschiedenen Richtungen stoßen. Das Krankenhausmodell auf der Rüttelplatte hat alles, was ein reales Hospital hat: Sprech-, Kranken- und Schwesternzimmer, ein Dialysezimmer, einen Operationssaal und eine Intensivstation.