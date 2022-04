Erdbeben Seismische Wellen im Detail

Raumwellen: Primärwellen (P-Wellen) Primär-Wellen schwingen in die gleiche Richtung, in der sich die ganze Welle ausbreitet - aus der Tiefe der Erdkruste in Richtung der Erdoberfläche. Das bedeutet der Boden wird gestaucht (Kompression) und gedehnt (Dilatation). Sie breiten sich im Erdinneren, in festen Körpern, Flüssigkeiten wie Wasser oder in Gasen aus. Wie bei Schallwellen werden die Teilchen im Boden geschoben und gezogen. Während manche Tiere die P-Wellen auch hören, spüren Menschen nur die Erschütterungen.