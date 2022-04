Desertifikation - Wüstenbildung weltweit Globale Verwüstung: Die Wüste wächst

Spanien: Wüste wächst in Europa Bald nur noch Wüste? Desertifikation in der spanischen Provinz Huelva In Spanien ist nach dem Bauboom früherer Jahre, dem vor allem in den Touristengebieten mehr als eine Million Hektar Wald weichen mussten, heute der hoch industrialisierte Gemüseanbau der wesentlichste Grund für die zunehmende Desertifikation. Salat und Paprika wachsen in riesigen Monokulturen, wo vorher genügsame Früchte wie Wein oder Oliven angebaut wurden. Das geht aber nur, wenn in großem Stile künstlich bewässert wird. Die Provinz Murcia ist schon fast komplett in ein Trockengebiet verwandelt: 90 Prozent der Fläche sind von Verwüstung bedroht, die Wasserreservoirs nur noch zu einem Fünftel gefüllt. Auch Valencia, Kastilien oder Katalonien weisen inzwischen eine hohe Desertifikationsrate auf. Die EU-Kommission warnte Ende 2018, dass 75 Prozent Spaniens von Verwüstung bedroht seien. Steigende Temperaturen und häufigere Dürreperioden durch den Klimawandel verschärfen die Situation. Europas einstiger Obstkorb droht, sich in einen Sandsack zu verwandeln.

Aralsee: Wüste statt Wasser Der Aralsee in den Jahren 2000 und 2018 1960 war der Aralsee noch das viertgrößte Binnengewässer der Erde. Vor allem von den Flüssen Amudarja und Syrdarja wird er gespeist - besser gesagt: wurde. Denn seit den Sowjetzeiten zapft man diesen Lebensadern viel Flüssigkeit zur Bewässerung der kasachischen und usbekischen Baumwollfelder ab. Die Folge: In den 2000er-Jahren war Aralsee auf nur mehr 10 Prozent seiner ursprünglichen Größe geschrumpft. Obwohl seit 2005 versucht wird, den See zu retten, gibt es nur noch einen kleinen Seerest - inmitten der jüngsten Wüste der Welt, Aralkum genannt. Allein am westlichen Teil zieht sich das Wasser jährlich um 500 Meter zurück, wie Studien zeigen. 2017 zeigte sich auch UN-Generalsekretär António Guterres schockiert bei einem Besuch: "Das ist wahrscheinlich die größte ökologische Katastrophe unserer Zeit."

Chinas Grüne Mauer Pflanzen gegen die Verwüstung: Arbeiter beim Wiederaufforsten in der chinesischen Wüste Im ohnehin bevölkerungsreichen China, vor allem im Norden, muss der karge Boden immer mehr Menschen ernähren. Durch Abholzung, Überweidung und Übernutzung von Böden breitet sich die Wüste dort stark aus: Jedes Jahr kommen etwa 2.500 Quadratkilometer hinzu. Rund 2,5 Millionen Quadratkilometer sind von Desertifikation betroffen. Doch seit über 40 Jahren kämpft China sehr aktiv gegen die Verwüstung an - mit massiven Aufforstungen. 1978 wurde das Projekt "Grüne Mauer" gestartet: Bis 2050 soll eine Fläche von der Größe Deutschlands (etwa 350.000 Quadratkilometer) bepflanzt werden. Mit Erfolg: das größte Aufforstungsprojekt, dass es je gab, hat den Waldanteil an der Fläche Chinas in vier Jahrzehnten von 5 Prozent auf 14 Prozent angehoben.