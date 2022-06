Granit Der Stein aus der Tiefe

"Hart wie Granit"

Für Wissenschaftler ist Granit deswegen interessant, weil er aus einer Tiefe von drei Kilometern und mehr stammt und Einblicke in das Erdinnere gewährt. Denn durch die ständigen Bewegungen der Erde wird das Gestein in Millionen von Jahren an die Erdoberfläche geschaufelt. 'Hart wie Granit', sagt man, wenn etwas besonders robust ist. 'Auf Granit beißt der', der keine Aussicht auf Erfolg hat. Beides Indizien für die hohe Widerstandskraft und Wetterfestigkeit, die Granit zu einem begehrten Baumaterial machen.

Kein Granitstein gleicht dem anderen

Amerikanische Präsidenten am Mount Rushmore in South Dakota aus Granitfelsen gemeißelt.

Durch Verwitterung entstehen runde Formen

Devils Marbles in Australien - nahezu perfekt kreisrunde Felskugeln aus rotem Granit

Wenn sich Erdplatten auf- und untereinanderschieben, hebt sich die Erdkruste und der Granit gelangt an die Oberfläche. Dort setzen dem Gestein Wind, Wetter und vor allem Wasser zu. Die Verwitterung setzt ein und verformt den Jahrmillionen alten Stein. So gehen dann Tausende, Millionen Jahre ins Land, die den Granit langsam zerlegen und zersetzen. In diesen langen Zeiträumen blättert die Haut des Granitfelsens ab, Ecken und Kanten werden förmlich abgefeilt. Daraus resultieren die typischen runden oder ovalen Formen des Granits, die etwa in Wüsten oder an Küsten recht bizarre Figuren darstellen können.