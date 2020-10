Musikforschung Musik ist universell

Der musikalische Ausdruck von Gefühlen wird universell verstanden.

Neben allen kulturellen Unterschieden gibt es weltweit viele Gemeinsamkeiten in der Musik. Das hat Thomas Fritz und sein Team vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig zeigen können. Der afrikanische Volksstamm der Mafa aus Nordkamerun kommt selten in Kontakt mit westlicher Musik. Die Forscher spielten den Mafa verschiedene Musikstile vor, darunter Tango, Rock 'n' Roll oder Bach-Konzerte. Dabei sollte das Volk den unterschiedlichen Klängen die drei Grundstimmungen fröhlich, traurig oder bedrohlich zuordnen - was ihnen problemlos gelang. Sie bewerteten die Musik nach Tempo und Tonhöhe und Klangfarbe. Demnach dürfte die beruhigende oder anregende Wirkung von Musik wohl universell sein.