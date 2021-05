Schnee und Eis Von Schneeflocken und Eisblumen

Schnee kommt von ganz oben, denn er bildet sich in großer Höhe in den Wolken in der Erdatmosphäre. Erst wenn es in einer Wolke kälter als etwa -10° Celsius wird, verdichten sich die Wassertropfen und es bilden sich Schneekristalle. Diese wachsen immer weiter, bis sie so schwer sind, dass sie zu Boden fallen. Ob bei uns an der Erdoberfläche Schnee ankommt, hängt von den Temperaturen der Luftschichten ab, die die ursprüngliche Flocke durchqueren muss. Selbst im Sommer bilden die Wolken in unseren Breitengraden zunächst Schnee, der die Wolken verlässt. Auf seinem Weg Richtung Boden verwandeln sich die Schneeflocken dann aber meistens in Regen, Graupel oder Hagel.

Fallende Niederschläge sind alle, die aus Wasser sind und aus Wolken stammen. Regen Sprühregen, Dauerregen oder einfach nur Regen? Meteorologen unterscheiden zwischen unterschiedlichen Arten von Regen. Tropfen, die einen Durchmesser von 0,5 Millimetern oder mehr haben, bezeichnet man als Regen. Er entsteht in Mischwolken, die sich zwischen -10° Celsius und -35° Celsius bilden. So bringen Nimbostratus- oder Altostratuswolken üblicherweise Dauerregen, bei Cumulus congestus oder Comulunimbus gibt es Regenschauer. Je nach Entstehung, Dauer und Wirkung wird zwischen verschiedenen Arten von Regen unterschieden: Sprühregen, Regen, Dauerregen und so weiter. Niesel- oder Sprühregen Besonders fies und man sieht nichts? Dann könnte es sich bei dem Regen um Niesel- oder Sprühregen handeln. Gleichförmig, fein, dicht und flüssig - das sind die Eigenschaften von Niesel- oder Sprühregen. Seine Tropfen sind kleiner als bei "normalem" Regen: Sie haben einen Durchmesser der kleiner ist als 0,5 Millimeter. Sprühregen entspringt den Stratuswolken und entwickelt sich auch bei Nebel. Und wie Nebel sorgt auch der feine Regen für eine eingeschränkte Sichtweite. Schnee Auch Schnee ist eine Art Niederschlag. Genau wie Regen handelt es sich dabei um fallenden Niederschlag, allerdings in der festen Variante. Schnee besteht aus verzweigten Eiskristallen, die alle einzigartig sind und normalerweise die Form von sechseckigen Plättchen, Säulen oder Sternchen haben. Welche Form entsteht, hängt von der Temperatur und vom Sättigungsgrad des Wasserdampfes in der Wolke ab. Schnee fällt normalerweise aus Nimbostratuswolken, aus Altostratus und Stratocumulus. Cumlonimbus-Wolken bringen Schneeschauer.

Bei Temperaturen um 0° Celsius fallen große, lockere Flocken aus zusammengeketteten Kristallen. Wird es kälter bilden sich Schneesternchen, Eisplättchen oder Eisnadeln. Graupel Fast, aber noch kein Hagel: Graupel ist eine Art fester Niederschlag. Als Graupel bezeichnet man einen festen Niederschlag aus kleinen, unregelmäßig geformten, gefrorenen Körnchen. Sie haben einen Durchmesser von zwei bis fünf Millimeter - sind sie größer, werden sie dem Hagel zugerechnet.

Graupel entsteht aus Eis- und Schneekristallen, beziehungsweise Schneeflocken, die in Aufwindzonen mit angefrorenen Regentropfen zu Körnchen verklumpen. Graupel entsteht in Cumulonimbuswolken. Hagel Großer Graupel: Hagelkörner zählen zum festen Niederschlag und können unter Umständen so groß wie Golfbälle werden. Setzt sich immer mehr gefrierendes Wasser an Graupelkörner ab, sodass sie einen Durchmesser von mindestens fünf Millimetern erreichen, werden sie zu Hagelkörnern gezählt. Damit sich Hagel bilden kann, sind in den Cumulonimbuswolken starke Auf- und Abwinde nötig. Durch diese werden unterkühltes Wasser und Eiskristalle durcheinander gewirbelt. Stoßen sie zusammen, verklumpen sie und lagern immer mehr Wasser und Eiskristalle an. So haben Hagelkörner auch verschieden gefrorene Schichten und fallen schließlich als Hagel aus den Wolken.