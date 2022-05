Wenn frisch geschorene Schafe frieren Die Bauernregel von der Schafskälte

Eisheiligen

Als Eisheilige werden die Tage vom 11. bis 15. Mai bezeichnet. Gerade in dieser Zeit kommt es häufig zu Kälteeinbrüchen, bedingt durch Nordwetterlagen mit arktischer Polarluft, die in Deutschland das Wetter bestimmen.



Da die Kaltluft von Norden einströmt, ist zuerst Nord-, dann Süddeutschland von der kalten Wetterlage betroffen: Während in Norddeutschland die Tage vom 11. bis 13. Mai als Eisheilige bezeichnet werden und Mamertus, Pankratius und Servatius heißen, kommen im Süden Deutschlands am 14. Mai Bonifatius und am 15. Mai die kalte Sofie dazu.



Die Eisheiligen sind deshalb so "berühmt", weil der mit ihnen verbundene Kälteeinbruch in eine frostempfindliche Wachstumsphase der Pflanzen fällt. Besonders nachts bringen die Eisheiligen oftmals Bodenfrost. Deshalb raten Gärtner viele Pflanzen erst nach den Eisheiligen ins Freie zu setzen oder zu säen.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) weist darauf hin, dass in den letzten Jahren die frostigen Kälteperioden im Mittel früher, also schon Ende April, auftreten. Deshalb wirken sie sich in den letzten Jahren nicht so stark auf die Pflanzen aus, da die Saat zu dieser Zeit noch nicht ausgesät wird und die Keimlinge noch nicht entsprechend weit sind.