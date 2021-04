'Abendrot, Schönwetterbot' Wettervorhersagen – Götter, Bauernregeln und Meteorologen

Bauernregeln vereinen den bäuerlichen Erfahrungsschatz über Wetter- und Witterungsbedingungen. Sie handeln von Zusammenhängen zwischen dem Verhalten der Tiere und Pflanzen und dem Wetterverlauf. Die meisten Sprüche sind in Reimform. Bis ins Spätmittelalter wurden sie hauptsächlich mündlich überliefert. Die älteste erhaltene deutsche Sammlung ist das "Wetterbüchlein", das 1505 gedruckt wurde. Natürlich hängen die Bauernregeln davon ab, wo sie aufgestellt wurden: So gibt es spezielle Regeln für die Nordseeküste, andere für den Alpenraum.

Bauernregeln, die den Wettercharakter eines längeren Zeitraums vorhersagen: "Ist bis Dreikönigstag kein Winter, so kommt auch keiner mehr dahinter." "Januar warm - dass Gott erbarm!" "Hornung (Februar) hell und klar, gibt dem Flachs ein gutes Jahr." "Donnert's im März, dann friert's im April." "Gibt's im April mehr Regen als Sonnenschein, wird warm und trocken der Juni sein." "Ehe nicht Pankraz, Servaz und Bonifaz (die Eisheiligen 12. - 14. Mai) vorbei, ist nicht sicher vor Kälte der Mai." "Sophie man die Kalte nennt, weil sie gern kalt' Wetter bringt." (15. Mai, kalte Sophie) "Regnet es am Siebenschläfertag (27. Juni), es noch sieben Wochen regnen mag."

Wetterregeln

Bauernregeln, die das kurzfristige Wetter der nächsten Stunden und Tage vorhersagen:



"Ander Wind – ander Wetter."

"Abendrot – Schönwetterbot"

"Starker Tau hält Himmel blau."

"Steigt morgens der Nebel empor, so steht Regen bevor."

"Wenn der Mond hat einen Ring, folgt der Regen allerding."

"Morgenrot mit Regen droht."

"Regenbogen am Morgen macht dem Schäfer Sorgen, Regenbogen am Abend ist dem Schäfer labend."

"Das Wetter erkennt man am Winde, wie den Herrn am Gesinde."