Plastik im Meer Junge Meeresschildkröten besonders gefährdet

Zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr im Meer. Umgerechnet ist das eine Lastwagenladung pro Minute, so der World Wide Fund For Nature (WWF). Zigtausenden Meerestieren kostet dieser in die Ozeane gekippte Plastikmüll jährlich das Leben. Doch gerade für junge Meeresschildkröten ist der Abfall aus Kunststoff eine Gefahr, wie Forscher in einer Anfang August 2021 im Fachblatt "Frontiers in Marine Science" veröffentlichten Studie schreiben. Grund dafür ist nach Ansicht der Wissenschaftler um Emily Duncon, Biologin von der University of Exeter, England, ein mit der Evolution erworbenes Verhalten der Tiere für die Nahrungssuche.

Risiko Plastikmüll: Junge Schildkröten und ihre Nahrungssuche - mit ungewissen Folgen

Junge Meeresschildkröten schwimmen - nachdem sie am Strand geschlüpft sind - mit den Meeresströmungen aufs offene Meer und verbringen dort ihre ersten Lebensjahre. An der Wasseroberfläche gehen die jungen Tiere schließlich auf Nahrungssuche - dieses Verhalten hat ihnen die Evolution mitgegeben. Doch genau dort, wo die jungen Meeresschildkröten bevorzugt auf Nahrungssuche gehen, schwimmt besonders viel Plastik. Fatal für die kleinen Meerestiere, wie die Forscher nun feststellten: Als Allesfresser vertilgen sie so neben ihrer normalen Beute - Meeresschildkröten ernähren sich hauptsächlich von Kopffüßern wie Tintenfischen, von Krebsen, Schwämmen und Quallen - auch jede Menge Plastik.

"Wir wissen noch nicht, welche Auswirkungen es auf junge Schildkröten hat, dass sie Plastik aufnehmen, aber Verluste in diesem frühen Lebensstadium könnten erhebliche Auswirkungen auf die Populationszahlen haben." Emily Duncon, Biologin und Studienleiterin

Meeresschildkröten aller Arten hatten Plastik verschluckt

Das Team um Emily Duncon, das aus australischen und britischen Wissenschaftlern bestand, untersuchte für ihre Studie insgesamt 121 Schildkröten von fünf verschiedenen Arten, die vor der australischen Küste im Pazifik oder im Indischen Ozean angeschwemmt wurden oder die Fischern ins Netz gegangen waren. Die jugendlichen Tiere waren bis zu 50 Zentimeter groß, einige von ihnen waren erst kurz zuvor geschlüpft.

Ein Fazit der Studie: Meeresschildkröten aller von den Forschern untersuchten Arten hatten Plastik verschluckt. Bei ganz jungen Tieren waren die verschluckten Plastikteilchen oft fünf bis zehn Millimeter groß, bei älteren Schildkröten konnten die Wissenschaftler sogar noch größere Kunststoffteile im Körper nachweisen. Dabei waren die Kunststoff-Verbindungen Polyethylen und Polypropylen den Forschern zufolge bei allen Tieren am häufigsten zu finden.

Warum Plastik nicht nur Meeresschildkröten gefährdet

Verschluckt kann Plastik nicht nur bei Meeresschildkröten zu Wunden, Verstopfung oder auch zu einer Perforation des Magen-Darm-Trakts führen. Auch für andere Meerestiere ist das in den Ozeanen schwimmende Plastik gefährlich. So verhungern zum Beispiel Wale, wenn sie zu viel Plastik geschluckt haben und ihr Magen deswegen voll ist. Ihr bei vollem Magen einsetzendes Sättigungsgefühl trügt sie. Die Wale sterben, weil das Plastik sie vom Gefühl her zwar satt macht, sie aber nicht mit den lebensnotwendigen Nährstoffen versorgt. Immer wieder werden deshalb tote Wale mit einem Magen voller Plastik an die Küsten geschwemmt.

Plastik in Meeresschildkröten: Unterschiede in Pazifik und Indischem Ozean

Hatte am meisten Plastikteilchen im Körper: die Grüne Meeresschildkröte.

Einen bemerkenswerten Unterschied konnten die Forscher bei ihren Untersuchungen auch noch feststellen: "Plastik in den Schildkröten aus dem Pazifischen Ozean bestand hauptsächlich aus harten Bruchstücken", sagt Studienleiterin Emily Duncan. Diese größeren Plastikteilchen könnten ihrer Ansicht nach aus einer Vielzahl von Produkten stammen, "die vom Menschen verwendet wurden". Die in den Tieren aus dem Indischen Ozean gefundenen Plastikrückstände waren laut der Biologin hingegen "hauptsächlich Fasern - möglicherweise aus Angelschnüren oder -netzen". Zudem war der Anteil der Plastik enthaltenden Tiere im Pazifik höher als im Indischen Ozean. Die größte Menge fanden die Forscher allerdings in einer Grünen Meeresschildkröte aus dem Indischen Ozean: Sie hatte 343 Stücke Plastik geschluckt.

Schädlichkeit von Plastik schon in früheren Studien nachgewiesen

Schon in früheren Studien hatten Forscher die Schädlichkeit von Plastik speziell für Meeresschildkröten nachgewiesen. So belegte eine im Jahr 2018 im Fachblatt "nature" erschienene Studie, dass Meeresschildkröten mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent sterben, sobald sie 14 Plastikteile im Darm haben.