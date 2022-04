Raumsonde Mars Express Unterirdischer See aus flüssigem Wasser am Mars-Südpol entdeckt

Der Jezero-Krater auf dem Mars in 3D Der Mars-Express ist seit dem 25. Dezember 2003 im Orbit des Planeten und macht seither tolle Bilder: unter anderem diese Aufnahem vom Jezero-Krater auf dem Mars in 3D. Wenn Sie also eine passende Brille zur Hand haben, nur zu! Der Jezero-Krater auf dem Mars wurde 2021 als Landeplatz des NASA-Rovers Perseverance berühmt: Von dort aus erkundet auch der kleine Mars-Helikopter Ingenuity seine Umgebung.

Gab es früher Leben auf dem Mars?

Heute ist der Mars kalt, karg und trocken. Vor etwa 3,6 Milliarden Jahren herrschte dort jedoch ein warmes, feuchtes Klima und es gab zahlreiche Seen. Sollten heute noch größere Mengen flüssigen Wassers auf dem Mars existieren, könnten die Weltraumforscher hoffen, Antworten auf zwei Fragen zu erhalten: Gab es früher Leben auf dem Mars und könnte es heute noch existieren? Eine weitere Hoffnung der Wissenschaftler ist, dass der Zugang zu Wasserquellen Menschen bei zukünftigen bemannten Mars-Missionen beim Überleben helfen könnte. Das nun gefundene Wasser wäre vermutlich jedoch nicht trinkbar. Die Temperatur liegt nach Einschätzung der Forscher unter dem Gefrierpunkt von reinem Wasser, was auf eine sehr hohe Konzentration an Salzen und Mineralien hinweist. Auch der hohe Druck der darüber liegenden Eisschichten sorgt für einen tieferen Gefrierpunkt beim Wasser in einem unterirdischen See.

Zweifel am See auf dem Mars bleiben

Die Entdeckung sei in der Tat sehr aufregend, sagte David Stillman, leitender Wissenschaftler in der Abteilung für Weltraumstudien am US-Forschungszentrum Southwest Research Institute. Allerdings müsse die Studie nun mit anderen Instrumenten bestätigt werden, so Stillman, der selber nicht an den Forschungen beteiligt war. Ein anderes Radargerät der italienischen Raumfahrtagentur, das sich an Bord der 2005 gestarteten Sonde Mars Reconnaissance Orbiter MRO befindet, habe in der Region kein Wasser gefunden. "Es ist seltsam, dass (das andere Gerät) diese Entdeckung nicht bestätigen kann", sagte Stillman. Deshalb sei er weiterhin skeptisch.