Paläontologie Forscher rekonstruieren Lebensweg eines Mammuts

Warum Stoßzähne von Mammuts so viel verraten

Für ihre Studie hat das Team um Matthew Wooller von der University of Alaska Fairbanks den 1,7 Meter langen Stoßzahn eines Wollhaarmammuts, das vor über 17.000 Jahren in Alaska lebte, genauer unter die Lupe genommen. Warum ausgerechnet die Zähne von Mammuts so viel über ihr Leben verraten, liegt an einer Besonderheit: Ihr ganzes Leben lang fügten die elefantenähnlichen Tiere ihren Zähnen täglich neue Schichten hinzu. Ein Mammut-Zahn gibt so ihren ganzen Lebensweg preis.