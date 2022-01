Lügendetektor Vom Schwindeln und Schwitzen

Rund hundert Jahre ist es her, dass der Lügendetektor erfunden wurde. Als Beweismittel vor Gericht hat er seit einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) im Jahr 1998 wegen seiner Unzuverlässigkeit bei uns längst ausgedient. Trotzdem fasziniert das Gerät, mit dem man Lügner entlarven will, immer noch.

Der Bayreuther Psychologe Wolfgang Vehrs arbeitet seit vielen Jahren als Gutachter für Gerichte. Er ist einer der wenigen Sachverständigen, die auch sogenannte "Lügendetektoren" benutzen. Allerdings hält er die Bezeichnung für eine Mogelpackung: Die Geräte, die in Fachkreisen "Polygrafen" genannt werden, messen nämlich nicht, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt. Über verschiedene Sensoren erfassen Polygrafen zunächst einmal nur körperliche Reaktionen und zeichnen sie auf. Diese Daten können wir nicht bewusst kontrollieren, dazu gehören zum Beispiel Hautleitfähigkeit, Atemfrequenz, Blutdruck und Puls.

Ausgefeilte Befragung ist unerlässlich

Über Elektroden an der Handfläche wird der Hautwiderstand gemessen.

Ohne die speziellen Befragungstechniken der Psychologen sind diese Messungen wertlos. Sie wenden zum Beispiel den sogenannten Tatwissenstest an. Er beruht auf der Annahme, dass unser Körper auf bekannte und vertraute Informationen anders reagiert als auf neuartige. Also werden einem Verdächtigen Informationen präsentiert, die eigentlich nur der Täter kennen kann. So lässt sich allerdings nur feststellen, ob jemand gut über eine Tat Bescheid weiß - und nicht, ob er sie tatsächlich auch begangen hat. Vielleicht stammt sein Wissen aus der Zeitung, einem Gespräch oder einer anderen Befragung.