Höflichkeitslügen Wenn die Wahrheit weh tut

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in Ihr Büro und treffen Ihren Chef, mit dem Sie am Vortag einen heftigen Streit gehabt haben. Sie lächeln und grüßen freundlich. In Wahrheit aber denken Sie sich: "Du blöder Hund!" Auch wenn der Chef es vielleicht verdient hätte, die Wahrheit zu hören, wäre es taktisch sehr unklug zu sagen, was Sie denken. Die Lüge dient in diesem Fall als sozialer Schmierstoff. Würden wir allen Leuten, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, immer sagen, was wir wirklich von ihnen halten, wäre wahrscheinlich kein normales Leben mehr möglich. Lügen erleichtern den Alltag. Sie vermeiden Streit und sparen Kräfte.