Lügen haben kurze Beine Kleine Schwindler, große Karriere

Das Herz rast, die Hände schwitzen, die Ohren glühen - jetzt bloß nicht blinzeln, sondern dem Gegenüber genau in die Augen schauen! Diese Lügentaktik ist so wichtig, dass sie schon kleine Kinder lernen. Unsere gesamte Kindheit und Jugend verwenden wir darauf, Meister im Flunkern zu werden. Und das, obwohl Ehrlichkeit in unserer Gesellschaft ein so hohes Gut ist, dass Eltern mit viel Nachdruck die Lüge verdammen und bestrafen.

Mit zwei Jahren fangen die Schwindeleien an

Egal, wie streng die Erziehung ist, wie hoch die Moral hängt: Kinder lernen lügen, und zwar schon sehr früh. Ganz kleine Kinder sagen das, was sie für die Wahrheit halten, geradeheraus. Aber bereits mit zwei bis drei Jahren beginnen die Schummeleien. Und je älter Kinder werden, umso häufiger lügen sie.

Schon ganz kleine Kinder können schwindeln. Im Alter von zwei bis drei Jahren beginnen die Schummeleien. Im Alter von zwei Jahren flunkern rund dreissig Prozent der Kinder, mit drei Jahren fünfzig Prozent und mit vier Jahren mehr als 80 Prozent. Zu diesem Schluss kam 2010 eine Studie der Universität Toronto. Der Entwicklungspsychologe Professor Kang Lee vom dortigen Institute of Child Study untersuchte 1.200 Kinder zwischen zwei und 16 Jahren - und ertappte die meisten beim munteren Flunkern. Doch was den auf Kinderlügen spezialisierten Psychologen dabei wirklich interessierte, war, wer wirklich gut lügen konnte - und warum.

Gut gelogen? Gut gedacht!

Psychologen wissen längst, wie wichtig das Lügenlernen ist. Das Lügen ist ein komplexer zwischenmenschlicher Vorgang und in unserer Gesellschaft eine Fähigkeit, die erlernt werden muss. Professor Lee geht noch einen Schritt weiter: Wer früh gut lügt, dessen Hirn entwickelt sich offenbar schnell. Kann der Zweijährige schon eine gezielte Lüge konstruieren, dann wird er auch im Erwachsenenleben eher erfolgreich sein. Denn dazu braucht er zwei Dinge: Einfühlungsvermögen in sein Gegenüber und einen gewissen Grad an Selbstkontrolle. Zeigt ein Kind Defizite in beiden Gebieten auf, hägt das mit ernsthaften Entwicklungsstörungen, wie ADHS und Autismus, zusammen, erklärte Prof. Kang Lee bei einem Vortrag auf der Ted Conference 2016:

"Wenn Sie also herausfinden, dass ihr Zweifähriger seine erste Lüge erzählt, sollten Sie nicht beunruhigt sein, sondern feiern, weil es signalisiert, dass ihr Kind einen nächsten normalen Entwicklungsschritt gemacht hat." Prof. Dr. Kang Lee, Institute of Child Study, University of Toronto

Lügen können setzt Menschenkenntnis voraus

Tatsächlich hängt die Lügenqualität mit dem Stand der geistigen Entwicklung zusammen: Eine Täuschung gelingt nur, wenn wir uns in unser Gegenüber hineinversetzen können. Um lügen zu können, muss man eine Vorstellung davon haben, was der Andere schon weiß. Psychologen sprechen von der "Theory of Mind".

"Das heißt also die Fähigkeit, dass ich mich in andere Menschen hineinversetzen kann, dass ich abschätzen kann, was wissen andere Menschen und was wissen sie nicht. Wenn diese Fähigkeit noch nicht da ist, dann kann man auch nicht lügen, weil man davon ausgeht - und das tun kleine Kinder -, dass alles, was sie wissen auch andere wissen und umgekehrt. Das heißt, erst wenn man diese Grenze wahrnehmen kann, dass das, was ich selber an Wissen habe, nicht unbedingt meine Umgebung hat, erst dann kann ich das auch bewusst einsetzen und meine Umgebung täuschen oder lügen." Prof. Dr. Matthias Gamer, Lehrstuhl für Experimentelle Klinische Psychologie, Universität Würzburg

Kleine Lügner reif für Hollywood

Ein treuherziger Blick ist fürs Flunkern unerlässlich. Ein falscher Gesichtsausdruck, und die Lüge fliegt auf. Auch Stimme, Sprache und Mimik müssen mitspielen. Der falsche Gesichtsausdruck kann die beste Lüge auffliegen lassen. Überzeugende Flunkergeschichten haben bestimmte Kennzeichen und Strategien. Der ausgebuffte Experte schaut seinem Gegenüber beim Flunkern fest in die Augen, weil landläufig gilt, ein Lügner meide Blickkontakt. Den geraden Blick versuchen auch schon Lügner im zarten Vorschulalter.

Susanna Niehaus von der Uni Potsdam berichtet, dass Kinder beim Lügen versuchen, sehr geordnet zu sprechen. "Sie wissen offensichtlich, dass Stammeln ein Indiz für eine Lüge ist." Und dass Rotwerden oder Schwitzen den Lügner entlarvt. Trotz aller Vorsicht verplappern sie sich leicht. Wollen Sie Ihr Kind bei einer Lüge ertappen, fragen Sie ruhig einmal nach Details.

Können Erwachsene erkennen, wenn Kinder lügen?

Diese Frage untersuchte Professor Kang Lee in einem Experiment: Er spielte Erwachsenen aus den verschiedensten Berufszweigen Videos vor, in denen 50 Prozent der Kinder logen und die andere Hälfte der Kinder die Wahrheit sagte. Das Ergebnis: Weder Rechsanwälte, noch Sozialarbeiter, Polizisten oder Richter konnten erkennen, ob die Kinder lügen oder nicht. Nicht einmal Eltern waren dazu in der Lage - bei ihren eigenen Kindern! Das beschreibt Prof. Kang Lee in folgendem Video:

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Can you really tell if a kid is lying? | Kang Lee

Auch Darwin wurde vom eigenen Zwerg belogen

Dass bereits ganz kleine Kinder flunkern, hat Charles Darwin schon 1877 festgestellt: In seiner Publikation "A Biographical Sketch of an Infant" berichtet er vom Lügen seines 30 Monate alten Sohnes. Er hatte heimlich vom Essiggurkenglas genascht, was er aber nicht zugeben wollte.

Alle Erwachsenen lügen - und die Kinder schauen zu

"Deine Frisur ist aber schön!" Erwachsene lügen häufig aus Höflichkeit, oder um die Gefühle anderer zu schonen. Wir alle lügen, dass sich die Balken biegen, wenn es die soziale Situation verlangt: aus Höflichkeit, um die Gefühle anderer zu schonen, ihnen Kummer zu ersparen. Oder weil die soziale Regel "Dankbarkeit zeigen" höher wiegt als die Moral "ehrlich sein". Ob bei einer solchen Notlüge das vierjährige Kind danebensteht, spielt keine Rolle. Je älter Kinder werden, umso mehr lernen sie die soziale Kompetenz der Notlüge. Nicht nur, sie einzusetzen, sondern auch, sie anders zu werten: Sollen Jugendliche die Notlügen anderer bewerten, stufen sie sie nicht mehr als schlecht ein, sondern als notwendig. Und als Erwachsene oft nicht einmal mehr als Lüge. Aber auch das Lügen aus Eigennutz nimmt mit zunehmenden Alter wieder ab: Unter den 16-Jährigen schwindelten in Professor Lees Studie "nur" noch siebzig Prozent.

Expertentipp

Also, wenn Ihr Kind Sie das nächste Mal offensichtlich anflunkert, was werden Sie tun? Der Rat des Psychologen Kang Lee: Schimpfen Sie nicht. Ihr Kind bei einer Lüge zu erwischen, ist nichts Schlimmmes. Nutzen Sie die Gelegenheit als einen lehrreichen Moment: Erklären Sie ihm oder ihr nochmal deutlich, warum Ehrlichkeit so wichtig ist und was schlecht am Lügen ist.