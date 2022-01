Lügen üben Tipps fürs richtige Mogeln

Sie treffen auf der Straße einen Bekannten, neben dem Sie vor ein paar Jahren bei einem Abendessen stundenlang sitzen mussten und sich langweilten. "Hallo, schön Sie zu sehen! Wie geht es Ihnen?" STOPP: Treten Sie nicht in die Falle der konventionellen Heuchelei. Es kostet Sie Stunden, sich die Litaneien des Anderen anhören zu müssen und eine weitere Lüge, um das Gespräch zu beenden. Ein einfacher Satz hilft Ihnen aus der Klemme: "Ja, hallo! Schade dass wir nicht reden können, ich bin in Eile. Grüßen Sie Ihre Frau!" Das ist zwar auch eine Lüge, doch eine, die sich lohnt und Ihnen Zeit und Nerven spart.

Die Dummlüge

Ihre Chefin entdeckt einen Fehler, den Sie begangen haben. "Das war ich nicht, den Auftrag hat wohl Frau Müller liegen gelassen ..."



STOPP: Bedenken Sie die Konsequenzen. Ihre Chefin wird Frau Müller befragen, mit dem Ergebnis, dass sie eine Untersuchung einleiten wird und sich Ihre Kollegen in der Mittagspause künftig an einen anderen Tisch setzen werden als Sie.



Statt die Schuld auf Mitmenschen zu schieben, greifen Sie besser zur Computerlösung: "Was, die E-Mail ist nicht angekommen? Das gibt es doch nicht! Ich werde meine Post künftig nur noch per Einschreiben versenden ..."