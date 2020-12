"25 most wanted lost species" Mit dem Lost-Species-Programm nach verschollenen Arten suchen

Die “25 most wanted lost species” ("Die 25 meistgesuchten verschollenen Arten") sind wie eine Fahndungsliste. Nur wird hier nicht nach Verbrechern gesucht, sondern nach seltenen und verschollenen Tierarten, die schon lange nicht mehr gesichtet wurden. Manche seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts nicht mehr. Einige von ihnen sind wahrscheinlich sogar schon ausgestorben.

Unterschiedliche Gründe für das Verschwinden von Arten

“Es kann sein, dass einfach niemand nach ihnen gesucht hat. Es kann sein, dass es Verwechslungen gibt, was die Identifizierung der Art angeht. Es kann auch sein, dass die Art in einem Gebiet ist, wie in Kolumbien, die Leute aufgrund von Konflikten nicht erreichen konnten,” erklärt der Biologe Robin Moore. Er betreut die Kampagne der US-Naturschutzorganisation Global Wildlife Conservation mit.

Liste mit den Top 25 als Aushängeschild

Bereits 2017 wurde diese Liste gemeinsam mit Experten der Weltnaturschutzunion IUCN und Forschern erstellt. Auf ihr landeten insgesamt 1.200 verschiedene Tier- und Pflanzenarten aus mehr als 160 Ländern von verschiedenen Kontinenten, die als verschollen gelten. Ausschlaggebend waren die wissenschaftliche Relevanz und die Bedeutung für den Artenschutz. Die “Top 25” aus 18 Ländern sind quasi das Aushängeschild. Auf ihr stehen 24 Tierarten und eine Pflanzenart, die so selten sind, dass man nicht weiß, ob sie überhaupt noch existieren. Das sind sie:

Miss Waldrons Roter Stummelaffe (Piliocolobus waldronae)

Rosenkopfente (Rhodonessa caryophyllacea)

Wondiwoi-Baumkänguru (Dendrolagus mayri)

Große Neuseelandfledermaus (Mystacina robusta)

Namdapha-Gleithörnchen (Biswamoyopterus biswasi)

Attenborough-Langschnabeligel (Zaglossus attenboroughi)

Vietnam-Kantschil (Tragulus versicolor)

Ilin-Borkenratte (Crateromys paulus)

Somali-Elefantenspitzmaus (Elephantulus revoilii)

De Wintons Goldmull (Cryptochloris wintoni)

Omilteme-Baumwollschwanzkaninchen (Sylvilagus insonus)

Himalayawachtel (Ophrysia superciliosa)

Sinú-Sittich (Pyrrhura subandina)

Silberwaran (Varanus zugorum)

Voeltzkow-Chamäleon (Furcifer voeltzkowi)

Fernandina Galápagos-Schildkröte (Chelonoidis phantastica)

Jacksons Klettersalamander (Bolitoglossa jacksoni)

Scharlachrote Harlekinkröte (Atelopus sorianoi)

Syrdarja-Schaufelstör (Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi)

Pondicherryhai (Carcharhinus hemiodon)

Bullneck-Seepferdchen (Hippocampus minotaur)

Wallace-Riesenbiene (Megachile pluto)

Sierra Leone Krabbe (Afrithelphusa leonensis)

Wellingtons einsame Koralle (Rhizopsammia wellingtoni)

Samtige Kannenpflanze (Nepenthes mollis)

Bereits sechs Arten wiederentdeckt

Das Gute: Die Kampagne hat Erfolg. Bereits fünf Tierarten und eine Pflanzenart konnten von Forschern gefunden werden. Dazu gehören: der Jacksons Klettersalamander, das Vietnam-Kantschil, die Wallace-Riesenbiene, die Somali-Elefantenspitzmaus, die Samtige Kannenpflanze und das Voeltzkow-Chamäleon.

Voeltzkow-Chamäleon auf Madagaskar

Zum ersten Mal konnte ein Weibchen des Voeltzkow-Chamäleons gesichtet und beschrieben werden.

Letzteres wurde erst kürzlich entdeckt. Das Voeltzkow-Chamäleon wurde davor 1913 das letzte Mal auf Madagaskar gesichtet. Ein Team um Frank Glaw von der Zoologischen Staatssammlung München hat sich auf die Suche nach dem kleinen Reptil auf Madagaskar gemacht - und hatte Erfolg. Erstmals konnten die Biologen sogar ein Weibchen entdecken: “Die Weibchen sind überwiegend grün mit ein bisschen Blau und können sich aber ganz stark verändern, wenn sie unter Stress geraten. Die werden dann hauptsächlich weiß-schwarz und blau,” erzählt Glaw.

Neue Erkenntnisse für die Rote Liste

Das Verrückte: Die Forscher mussten sich für die Suche gar nicht durch Waldgebiet kämpfen. Sie fanden die Exemplare, die wahrscheinlich nur wenige Monate während der Regenzeit leben, in einem verwilderten Garten vor ihrer Unterkunft. Da die Tiere also sehr flexibel in ihrem Lebensraum sind, sind sie nach Ansicht der Forscher wohl gar nicht so bedroht wie zunächst gedacht. Diese Erkenntnisse sind wichtig für die Rote Liste der IUCN, auf der gefährdete und vom Aussterben bedrohte Arten stehen.

Vorheriges Bild Nächstes Bild Mausmaki Mausmakis (Microcebus) leben wie alle Lemuren ausschließlich auf Madagaskar und sind mit meist weniger als 100 Gramm Körpergewicht die kleinsten Primaten. Von den 107 noch existierenden Lemurenarten auf der afrikanischen Insel stuft die IUCN 103 als gefährdet ein. 98 Prozent aller Lemurenarten gelten damit als bedroht. 33 Arten stehen bereits kurz vor dem Aussterben (Stand: 2020).

Verständnis des Ökosystems und seiner Arten

Denn so können verschiedenste Informationen über eine Art, ihre Lebensweise und ihren Lebensraum in Erfahrung gebracht werden. Glaw hat in Madagaskar auch gleich Daten von anderen Reptilien und Amphibien gesammelt, die helfen, die Biodiversität dort besser zu verstehen. Wie verbreitet sind andere Arten? Wie gefährdet sind sie? Denn da draußen gibt es viele Spezies, über die die Menschheit noch nicht viel weiß.

Top-25-Liste bringt Aufmerksamkeit und Gelder

Das bringt nicht nur dem Voeltzkow-Chamäleon Aufmerksamkeit, sondern soll auch andere Forscher weltweit dazu animieren, sich nach verschollenen Spezies auf die Suche zu begeben. Die Fahndungsliste der Top 25 ist also auch eine Art Werbekampagne, die Fördermittel ermöglicht. Die Global Wildlife Conservation unterstützt dabei die Expeditionen vor Ort. “Wir haben mit der Suche nach verschollenen Spezies mehr Aufmerksamkeit bekommen als jedes andere Programm von uns zum Schutz von bedrohten Arten. Es ist einfach ein Weg, um Menschen dafür zu interessieren,” erklärt Moore.

Die Suche geht weiter ...

Als nächstes möchte Moore nach Neuguinea reisen, um sich dort auf die Suche nach dem Wondiwoi-Baumkänguru zu machen. Zuletzt wurde es 1928 in unzulänglichen Wäldern gesichtet und beschrieben. Es war das erste und letzte Mal. Dann hat ein Tourist vor ein paar Jahren Fotos gemacht, auf dem eventuell ein Wondiwoi-Baumkänguru zu sehen ist. Das soll durch DNA-Proben bewiesen werden - wenn man es denn findet.

