Gut gerüstet Blitzschutz lohnt sich!

Über dem Süden Deutschlands entladen sich an 15 bis 35 Tagen im Jahr Gewitter. 622.636 Blitzeinschläge hat der Blitz-Informationsdienst von Siemens 2014 in ganz Deutschland gezählt. Jeder Quadratkilometer Deutschlands wird im Jahr ein- bis fünfmal von einem Blitz getroffen.

Doch nicht nur die direkten Einschläge wirken zerstörerisch, auch indirekt wirkt die ungeheuere Energie eines Blitzes: Noch in rund zwei Kilometern Entfernung kann ein Blitz Daten- und Elektroleitungen, empfindliche elektronische Anlagen und Geräte durch enorme Überspannung zerstören. Und nicht nur das: "Je nach Nähe des Blitzeinschlags, je nach den vorhandenen Gebäudebedingungen können hier auch Spannungen auftreten, die in der Lage sind, nicht nur Geräte zu beschädigen, sondern in der Folge auch Geräte in Brand zu setzen", sagt Reinhard Neumann, Gutachter beim Institut für Schadenverhütung und Schadensforschung (IFS) in München.