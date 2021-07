LISA Pathfinder-Mission beendet Wegbereiter für das Graviationswellen-Observatorium

Rund anderthalb Jahre lang - von Dezember 2015 bis Juli 2017 - testete der ESA-Satellit LISA Pathfinder im All Technologien für das geplante Gravitationswellen-Observatorium LISA (Laser Interferometer Space Antenna), das 2034 ins All starten soll.

Pfadfinderin LISA prüft die Technik

LISA Pathfinder erprobte Sensoren und Laser für die zukünftige Mission. Die Sonde hatte dafür zwei separate Vakuumtanks an Bord, in denen jeweils eine würfelförmige Testmasse von zwei Kilogramm nahezu frei von allen inneren und äußeren Störkräften schwebte. Mittels Laserstrahlen wurden die Positionen der beiden Goldwürfel zum Satelliten und zueinander mit einer sehr hohen Genauigkeit von etwa einem hundertmillionstel Millimeter gemessen. Und gerade um diese hohe Genauigkeit ging es: Mit der Technologie sollen extrem feine Bewegungen aufgespürt werden, ausgelöst von Gravitationswellen.

Gravitationswellen im Weltraum messen

Fällt ein Stein ins Wasser, breiten sich Schwingungen in Form von Wellen über die Wasseroberfläche aus. Ganz ähnlich erzeugen auch große Massen, die sich sehr schnell und ungleichförmig beschleunigt durchs All bewegen, Wellen. Gravitationswellen breiten sich als winzige Störungen der Raum-Zeit im Weltall aus. Albert Einstein hatte sie bereits 1916 auf der Grundlage seiner 1915 veröffentlichten Allgemeinen Relativitätstheorie vorausgesagt. Wegen der äußerst geringen Wirkung von Gravitationswellen zweifelte Einstein allerdings daran, dass sie jemals nachweisbar wären.

Ungestört im All

Letzte Vorbereitungen an der Raumsonde LISA Pathfinder. Eine Vega-Rakete brachte sie ins All.

Auch Sensoren überwachten die Position der Testmassen im LISA Pathfinder. Mithilfe der Messdaten wurde die Sonde dann so gesteuert, dass sie stets auf die Testmassen zentriert blieb. Die Triebwerke des Satelliten wurden extra so entwickelt, dass sie den Antrieb extrem fein und gleichmäßig dosieren konnten. LISA Pathfinder hatte es sehr ruhig auf ihrer Bahn: Sie umkreiste die Sonne am Lagrangepunkt L1. Die nach Joseph-Louis Lagrange benannten Punkte sind Orte, bei denen zwischen Himmelskörpern ein gravitatives Gleichgewicht eintritt. Die Raumsonde konnte hier störungs- und kräftefrei verharren.