Tag des Kusses am 6. Juli Schmetterlinge, Bauchkribbeln, verliebt sein

USA

Wangenkuss - für US.-Amerikaner normalerweise der absolute Horror - nicht so für Barack Obama 2010 Der Wangenkuss zur Begrüßung ist Amerikanern ein Graus. Allein die Vorstellung, die Lippen von Freunden, Bekannten oder gar Fremden auf der eigenen Haut zu spüren, löst ein entschlossenes Ausweichmanöver aus. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama allerdings schien sich bei internationalen Treffen den europäischen Sitten angepasst zu haben. Der Liebeskuss dagegen ist nicht nur das Markenzeichen von Hollywood-Filmen, sondern gang und gäbe: Schon bei der ersten Verabredung ist ein dicker Schmatzer erlaubt.

Brasilien

In Rio de Janeiro werden die Damen zur Begrüßung gleich zweimal (linke Wange, rechte Wange) geküsst. In São Paulo dagegen nur einmal. Zur Verabschiedung am Telefon sagt man gerne "Beijo" oder "Beijinho" (Küsschen), was der Gesprächspartner dann mit "Dois" (also: zwei zurück) verdoppelt. Frischverliebte werden auf Parkbänken, am Strand oder vor dem Haus der Angebeteten leidenschaftlich knutschend angetroffen, was Passanten gerne mit dem wohlwollenden Kommentar begleiten: "Lasst noch was übrig für morgen!"

China

Küssen verboten - zumindest in der Öffentlichkeit galt das bis 1997 in China. Mittlerweile sind die Chinesen aber deutlich liberaler. Küssen in der Öffentlichkeit konnte Paaren noch in den 1970-er und 1980-er Jahren Probleme mit der Polizei einbringen. Wer erwischt wurde, konnte für "unmoralisches Verhalten" zu Erziehungskursen verdonnert oder sogar zu Haftstrafen verurteilt werden. Erst 1997 schaffte China das entsprechende Gesetz ab. Mit dem rasanten Wirtschaftswachstum ändert sich viel: In Metropolen wie Peking und Shanghai sind küssende Paare heute normal. In der südwestchinesischen Stadt Chengdu veranstalteten schwule Männer im Juni sogar einen Küss-Wettbewerb.

Thailand

Ein Küsschen zur Begrüßung? In Thailand lieber nicht. Mehr als ein Verneigen ist unter Traditionalisten nicht üblich. In dem Urlaubsland mit seinen Vollmond-Strandpartys und Lady-Boy-Shows geht alles, meinen Besucher oft. Aber die Gesellschaft ist in Wirklichkeit konservativ. Bei der Begrüßung ist Anfassen tabu, erst recht ein Wangenküsschen. Stattdessen verneigen sich Thailänder mit einem "Wai". Das ist der buddhistische Gruß, mit den Händen vor der Brust, den immer mehr Hollywood-Größen als Geste schätzen. Leidenschaftliches Knutschen vor aller Augen? Das müssen "farangs" - Ausländer - sein oder junge Leute, die so etwas für westlich cool halten.

Indien

Ganz schön keusch: Küssen ist in Indien ganz privat - so will es zumindest die Tradition Im Land des Kamasutra werden öffentlich keine Küsse ausgetauscht. Sogar in der Bollywood-Filmwelt waren sie bis vor wenigen Jahren so ungewöhnlich, dass Schauspieler wegen eines Leinwandkusses wochenlang in den Schlagzeilen blieben. Oft wurden die Liebenden ganz kurz, ehe sich die Lippen berührten, durch einen Schirm verdeckt. Oder die Kamera drehte ab und filmte zwei sich zuneigende Blumen. Wenn sich junge Menschen küssen wollen, fehlt ihnen häufig der Platz dazu: Sie leben normalerweise bis zur Heirat bei der Familie. Hotels fordern oft einen Heiratsnachweis. Bleiben nur die Parks für ein Date.

Neuseeland

Küssen - oder besser begrüßen in Neuseeland heißt: Triff die Seele, aber nicht den Mund! Die Maoris, die indigene Bevölkerung Neuseelands, pressen zur Begrüßung Stirn und Nase zusammen. "Hongi" heißt der Gruß und ist recht intim: Die Idee ist, den Atem auszutauschen, damit sich die Seelen treffen.

Argentinien

In Argentinien ist küssen vor Dritten in Großstädten okay, im ländlichen Nordwesten dagegen unüblich In Buenos Aires und anderen Großstädten zeigt sich niemand gestört von einem leidenschaftlichen Kuss auf einer Parkbank oder in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Zur Begrüßung ist der Wangenkuss die Regel, seit etwa zwanzig Jahren auch unter Männern. Telefongespräche und Mails können auch bei Menschen, die sich nie zu Gesicht bekommen haben, mit "un beso" enden. Im ländlichen Nordwesten Argentiniens ist der Kuss vor Dritten dagegen selten - und auch die Begrüßung bleibt distanziert.

Mexiko

Küssen wie Carmen - in Guanajuato kein Problem In der Stadt Guanajuato in Zentralmexiko gibt es die "Kuss-Gasse". Der Legende nach verliebte sich das Mädchen Carmen in den jungen Mann Luis. Carmens Vater war gegen die Beziehung und drohte, Carmen in ein Kloster zu schicken oder in Spanien mit einem reichen Mann zu verheiraten. Luis kaufte ein Haus, das von Carmens Haus nur durch eine schmale Gasse getrennt war. Auf ihren Balkonen traf sich das Paar fortan. Bei einem dieser Treffen kam der Vater in Carmens Zimmer und rammte seiner Tochter einen Dolch in die Brust. Luis küsste Carmen noch die Hand und hielt sie fest, bis seine Geliebte starb. Die Gasse ist heute ein beliebtes Ziel von Touristen.

Äthiopien

Besonderes Begrüßungs- und Kuss-Ritual in Äthiopien Anders als in den meisten afrikanischen Ländern küssen sich die Äthiopier zur Begrüßung mindestens dreimal auf die Wangen. Je nachdem, wie innig die Beziehung ist, kann diese Zeremonie auch ausarten in zehn oder mehr Küsschen. Die Beteiligten finden kaum noch ein Ende. Küsse auf den Mund bei Paaren sind in der Öffentlichkeit eher verpönt. Jedoch haben die Äthiopier bei Ausländern kein Problem damit.

Kenia, Ghana und Uganda

Hier werden Zärtlichkeitsbeweise nicht gern gesehen. Wangenküsse werden in vielen afrikanischen Ländern vermieden. Lediglich unter den Reichen und Gebildeten kommt diese Art von Begrüßung vor.

Burundi

Hier herrschte bis in die 1980-er Jahre ein spezielles Ritual vor: Die Begrüßung zwischen einem Mann und einer Frau sah drei Küsse vor, einen auf jede Wange und den dritten auf den Mund.

Afghanistan und Pakistan

Küssen in der Öffentlichkeit - das geht in Afghanistan gar nicht In den streng islamischen Staaten ist öffentliches Küssen völlig ausgeschlossen. Männer umarmen sich häufig gegenseitig zur Begrüßung und Verabschiedung, Männer und Frauen schütteln sich dagegen meist nicht einmal die Hand, von Küssen ganz zu schweigen. Nicht nur Anfassen, auch Anschauen ist oft tabu. Besonders in Afghanistan tragen viele Frauen eine Burka, also einen Vollschleier.

Iran

Küssen im Iran? Mehr wie Händchenhalten ist in der Öffentlichkeit nicht drin - und das auch erst seit 2013 Küssen ist nach islamischen Vorschriften in der Öffentlichkeit verboten. Das gilt für Ehepaare und unverheiratete Paare. Seit der Präsidentschaft von Hassan Ruhani im August 2013 halten Paare wieder Händchen auf den Straßen. Intimeres ist aber immer noch absolut tabu.

Russland

Küssen auf Russisch: Den Bruderkuss gibt's auch heute noch für sozialistische Staatschefs, aber auch sonst wird recht locker geküsst Vom ausdauernden Liebeskuss auf der Straße bis zum slawischen oder sozialistischen Bruderkuss, der auch nach dem Tod von DDR-Staatschef Erich Honecker und Kremlchef Leonid Breschnew nicht ausgestorben ist, gibt es die ganze Bandbreite. Unter Freunden beliebt sind zur Begrüßung dreifache Wangenküsse. Viele russische Männer hauchen Frauen auch einen Kuss auf den Handrücken. In besonders ausgelassenen Runden nach Wodka-Gelagen sind zum Abschied auch Schmatzer auf den Mund üblich.

Spanien

Küssen zur Begrüßung oder auch sonst - in Spanien kein Problem Der Wangenkuss zur Begrüßung im Freundes- und Kollegenkreis ist selbstverständlich - selbst wenn man sich zum ersten Mal begegnet. Junge Paare haben keine Hemmungen, gegenseitige Zuneigung zu zeigen. Der Kuss auf der Parkbank galt in den Jahren nach dem Ende der Diktatur Francisco Francos als Symbol einer liberalen und demokratischen Gesellschaft. Unter Franco waren öffentliche Zärtlichkeiten bin in die 1970-er Jahre hinein tabu.

Frankreich

In Frankreich wird zur Begrüßung zwei-, drei oder viermal geküsst Berühmt als Land der Küsse, es hat sogar dem Zungenkuss als "French Kiss" den Namen gegeben. Zur Begrüßung und zur Verabschiedung gibt es je nach Region oder Stadt zwischen zwei bis vier Wangenküsse. In der Hauptstadt Paris küsst man zweimal, in Montpellier im Süden dreimal und in der Region Turballe im Westen Frankreichs viermal.

Polen

Beim Wangenkuss gibt es in Polen das Triple. Allerdings selten zwischen Männern, während sich Freundinnen untereinander häufig küssen. Der traditionelle Handkuss, der auch während der kommunistischen Zeit gebräuchlich war, verschwindet dagegen.

Türkei

Küssen in der Türkei - zumindest für Touristen erlaubt Nicht umsonst die Brücke zwischen Orient und Okzident. Vor allem in der Mega-Metropole Istanbul stoßen westliche Gepflogenheiten oft auf muslimische Traditionen. Besonders zeigt sich das jedes Jahr im Juni beim "Marsch des Stolzes" der Schwulenszene, an dem sich Zehntausende Menschen beteiligen - und bei dem mitten im Stadtzentrum fleißig zwischen allen Geschlechtern geküsst wird. Auch in Touristenzentren an der Küste wird oft ein Auge zugedrückt. In konservativen ländlichen Gegenden des mehrheitlich muslimischen Landes ist das Zurschaustellen von Liebesbeweisen dagegen verpönt.

Griechenland

Trifft man einen Freund oder Kollegen, den man mag, darf unabhängig des Geschlechts geküsst werden. Allerdings auf die Wangen und einmal rechts, einmal links und ohne zu viel Berührung mit den Lippen. Am besten erwischt man nur die Luft. In der Familie wird ständig geküsst - begleitet von endlosem Anfassen und manchmal Wangen-Kneiferei.

Rumänien

Eine Kuss-Floskel - in Rumänien gibt's die selbst für Wildfremde Begrüßungsküsse auf die Wangen sind üblich. Damen und Kirchenmänner bekommen gerne einen Handkuss, sei es aus Respekt, sei es im Fall der Frauen als Zeichen einer beginnenden Anmache. Im Fall einer Ablehnung bleibt sie für den Initiator ohne Gesichtsverlust, gerade weil der Handkuss mehrdeutig ist. Der an Frauen und Geistliche gerichtete Gruß "Küss die Hand" wird oft als Synonym für "Danke" benutzt. Verbreitet ist die Grußformel auch am Telefon oder im Schriftverkehr als "Ich küsse dich". Es gibt sogar die Abwandlung "Ich küsse Sie" zwischen wildfremden Frauen, was für Ausländer verwirrend ist.

Slowakei

Ältere Herren begrüßen Damen ebenfalls noch häufig mit einer verstümmelten Form des altösterreichischen "Küss die Hand". Ausgesprochen wird dabei nur der Satzanfang "Ich küsse" (Slowakisch: "bozkavam"). Die gedachte Fortsetzung "Ihre Hand" wird ebenso weggelassen wie die Aktion selbst - man spricht nur vom Handkuss.

Tschechien

In Tschechien: Küssen unter'm Kirschbaum Der 1. Mai gilt als Feiertag der Liebenden. Paare küssen sich dann traditionell unter einem blühenden Kirschbaum. Besonders am Prager Denkmal des Romantik-Dichters Karel Hynek Mácha soll das Gesundheit und Fruchtbarkeit bringen. Der böhmische Komponist Bedrich Smetana setzte dem Schmatzer sogar ein musikalisches Denkmal: Der Zweiakter "Der Kuss" wurde 1876 uraufgeführt.

Bulgarien

Liegt mit seinen Kuss-Traditionen an der Schwelle zum Orient. Während Pärchen im Stadtpark von Sofia ungestört knutschen, können Teenager in den Grenzgebieten zur Türkei davon nur träumen. Der aus Österreich übernommene Handkuss für Damen wird nur in vornehmen Stadtfamilien gepflegt. Der aus kommunistischer Zeit bekannte politische Kuss zwischen Parteifunktionären lebt offensichtlich weiter: Zwei inzwischen wieder zerstrittene Spitzenpolitiker sorgten mit einem Versöhnungskuss während einer Großkundgebung im Jahr 2013 für Schlagzeilen.

Skandinavien

Küsschen auf die Wange zur Begrüßung verteilen die Nordeuropäer zögerlich - sie wissen nicht so richtig, wie sie es anstellen sollen. Das Wangenküsschen wird aber zumindest in Schweden gerade üblicher. Die Dänen halten es da eher mit ihrem Philosophen Søren Kierkegaard: "Der Kuss ist eine symbolische Handlung, die nichts zu bedeuten hat, wenn das Gefühl, das sie bezeichnen soll, nicht vorhanden ist."

Niederlande

Knutschen in der Öffentlchkeit - viele Niederländer finden das peinlich Der Niederländer küsst. Bekannte, Freunde und Verwandte begrüßen sich mit einem Dreier auf die Wange. Ein Gräuel ist für viele allerdings das Bussi-Ritual am ersten Arbeitstag im neuen Jahr. In Frauenzeitschriften und im Internet werden Ratschläge, wie man Büro-Grabschern entgehen kann, fast wie goldene Börsentipps gehandelt. Öffentliches Knutschen finden viele Niederländer eher peinlich, mit Ausnahme der Hauptstadt Amsterdam.

Belgien

Der hingehauchte Wangenkuss gehört in Belgien zu fast jeder Begrüßung und jedem Abschied. Grundsätzlich gilt: Wo ein Handschlag angebracht ist, kann der "Bise" nicht ganz verkehrt sein - etwa unter Gegnern am Ende eines halbwegs fairen sportlichen Wettkampfs. Auch schon beobachtet: Professionell streng blickendes Sicherheitspersonal in öffentlichen Institutionen gerät zum Schichtwechsel in eine wahre Kussorgie.

Österreich

Der Kuss, das ist für Österreicher vor allem ein Gemälde, aber daneben ist der Handkuss auch durchaus noch gebräuchlich Ist berühmt für den formvollendeten Handkuss. "Ursprünglich wurde er von den Habsburgern aus Spanien nach Österreich gebracht", sagt Benimmexperte Thomas Schäfer-Elmayer. "Dort war er Teil des Hofzeremoniells." Noch heute ist er gebräuchlich, besonders während der Wiener Ballsaison. Bei der korrekten Ausführung hebt der Herr die Hand der Dame leicht an, beugt sich darüber und berührt den Handrücken vorsichtig mit den Lippen, sagt Schäfer-Elmayer. "Die Berührung sollte trocken sein, nicht so, dass sich die Dame hinterher die Hand abwischen muss." Bei "Der Kuss" denken Österreicher an das Jugendstil-Gemälde von Gustav Klimt - es ist eines der bedeutendsten Werke der Kunstgeschichte.

Deutschland