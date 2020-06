Intelligenz von Tieren Macht die Savanne schlauer als das Meer?

Dass Landtiere grunsätzlich intelligenter sind alsTiere, die ihr Leben im Wasser verbringen, ist unter Forschern unbestritten. Aber eigentlich gibt es dafür keinen von vorneherein ersichtlichen Grund. Um der Sache näher auf den Grund zu gehen, haben Forscher um Malcolm A. MacIver, Biomedzintechniker am "Center for Robotics and Biosystems" der Northwestern University in Evanston, Illinois, USA, jetzt das Verhalten von Meerestieren und Landtieren miteinander verglichen. Dabei stellten sie fest: Meerestiere sind grundsätzlich weniger schlau als ihre Artgenossen, die auf dem Land leben. Ein Grund dafür sei die eintönige Umgebung im Ozean, die den Tieren kognitiv wenig abverlange, so das Fazit der Wissenschaftler.

Weniger Planbarkeit erhöht die Intelligenz der Tiere

Im Meer zu Hause und trotzdem schlau: Delfine - und auch Wale. Ihr Vorteil: Die Echolokalisierung. Sie fordert die Tiere kognitiv heraus.

Um das Verhalten der Tiere zu untersuchen, hatten die Forscher anhand von Computersimulationen die Umgebung eines Ozeans mit dem Modell eines Beutetiers nachgestellt. Bei einer weiteren Versuchsvariante wurde eine Umgebung auf dem Land technisch nachgeahmt. Dabei kam heraus, dass die Ausweichstrategien der Tiere, gemessen an der Eintönigkeit der Umgebung, nach sterotypischem Muster erfolgte. Je unübersichtlicher die Umgebung war, desto weniger konnten die Tiere auf stereotype Verhaltensweisen zurückgreifen.

Intelligenz der Tiere: Landtiere vs. Meerestiere

Schön anzuschauen, aber nicht besonders intelligent. Schuld daran ist nach Ansicht von Forschern die Eintönigkeit der Meere.

Nach Berechnungen der Forscher hat ein Tier im Wasser ungefähr eine Sekunde Zeit, um eine Entscheidung treffen zu können. Ein Tier auf dem Land hingegen hat etwa hundertmal so lange Zeit. Währenddessen muss es aber auch deutlich mehr Informationen verarbeiten.

Intelligenz: Unterscheidung zwischen Plan und Gewohnheit

Greifvögel können Fluchtwege ihrer Beute vorhersehen

Nach Ansicht der Forscher zeigt ihre Studie die neuronalen Grundlagen, die bei der Entscheidungsfindung offenbar eine Rolle spielen: zum einen das Handeln nach Plan, zum anderen das Handeln aus Gewohnheit. Beim gewohnheitsbedingten Handeln treffen Tiere allein aufgrund ihrer Erfahrung Entscheidungen, nach denen sie handeln. Mögliche Konsequenzen ihres Handelns werden dabei nicht in Betracht gezogen. Handeln Tiere mit einem Plan, ziehen sie hingegen mögliche Folgen ihres Tuns ins Kalkül. Dabei können die Tiere auf räumliche Karten, die in ihrem Kopf verankert sind, zurückgreifen. Forscher führen diese Fähigkeit auf Wechselwirkungen zwischen dem Hippocampus und dem präfrontalen Kortex, also auf bestimmte Areale des Gehirns, zurück.