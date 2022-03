Kosmische Strahlung Entdeckt bei einer Ballonfahrt

Victor Franz Hess landete am 7. August 1912 gegen Mittag mit seinem Wasserstoffballon im brandenburgischen Bad Saarow. Über 5.300 Meter weit hatte dieser den österreichischen Physiker in die Höhe getragen. Die Luft dort oben war dünn und eisig, aber die Mission war ein voller Erfolg: Auf seiner Ballonfahrt konnte Hess in der Höhe messen, dass die elektrische Leitfähigkeit der Atmosphäre wuchs und die Gammastrahlung zunahm. Die Ursache dieser Phänomene nannte er "Höhenstrahlung".