Korallen Zerbrechliche SCHÖNHEITEN der OZEANE

Besonderheit: Das Leuchten der sterbenden Korallen



Bleiche Korallen und Koralle in Neonfarben - beides sind Hinweise auf Korallen im Überlebenskampf.

Bevor Korallen sterben, erstrahlen sie oft in den grellsten Farbtönen - in hellblau, pink und in violett. Das dient wohl als Schutz vor der erhöhten Sonneneinstrahlung, die der verblassten Koralle ohne die schützende Alge zusetzt, wie Forscher herausgefunden haben.



Schließlich wird das Sonnenlicht von dem - ohne die Alge - gebleichten, weißen Korallenskelett hin und her reflektiert. Die Lichtmenge steigt dadurch im Gewebe der Korallen an. Die Korallen spüren das und fangen an, in erhöhtem Maße Sonnenschutzpigmente, also mehr Farbpigmente zu produzieren. In ihren Neonfarben und geschützt vor der Einwirkung der Sonne, stellen die Korallen wieder einen attraktiven Lebensraum für die Algen dar - so wie vor der Bleiche. Ob dies allerdings für ein Überleben der Korallen reichen wird, ist noch unklar.