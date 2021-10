Korallen Giftige Schönheiten

Farbenprächtige Korallen locken vor allem in tropischen Gewässern Taucher und Schnorchler an. Korallen sind aber sehr empfindlich und sollten nicht berührt werden. Doch was viele nicht wissen: Auch für den Schnorchler selbst kann der Kontakt gefährlich werden.



Clownfische schützt eine Schutzschicht vor dem gefährlichen Nesselgift der Seeanemonen.

Nicht so für Clownfische. Sie leben am Riff in Symbiose mit Seeanemonen. Eine Schutzschicht schützt sie vor dem für andere Fische so gefährlichen Nesselgift der Anemonen. Gleichzeitig werden sie durch die nesselnden Fangarme vor Fressfeinden geschützt.



Bei Menschen führt der Kontakt mit dem Gift in der Regel "nur" zu Reizungen und zu leichten Verbrennungen auf der Haut, lebensbedrohliche oder gar tödliche Folgen sind die Ausnahme. Trotzdem sollte man bei Kontakt mit dem Gift ein paar Regeln unbedingt beachten.