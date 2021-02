Konrad Lorenz Konrad Lorenz - Homo Politicus im Alter

1973 war für Lorenz nicht nur das Jahr des Nobelpreises: Mit siebzig Jahren war für ihn nun endgültig die Zeit gekommen, das Seewiesener Institut seinem Nachfolger Wolfgang Wickler zu übergeben. Lorenz zog mit seinen Tieren in seine Heimat nach Altenberg um. Er engagierte sich im Umwelt- und Naturschutz - damals noch ein völlig neues Thema in der politischen Landschaft - und wurde so im Alter noch zum politischen Menschen. Er stellte sich in die erste Reihe der jungen grünen Bewegung.