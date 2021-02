Konrad Lorenz Konrad Lorenz - Karriere mit Brüchen

Lorenz war kein Karrieretyp - er betrieb seine Tierbeobachtungen aus Faszination und nicht in der Erwartung großartiger Ehrungen. Tiere waren seine bevorzugten Forschungsobjekte, doch seine wissenschaftlichen und philosophischen Arbeiten schrieb Konrad Lorenz nicht nur über zoologische Themen. Er präsentierte sich mit seinen grundlegenden Gedanken über die Menschheit auch als Prediger, Kulturmensch und Moralist. Er setzte dabei allerdings menschliches und tierisches Verhalten gleich und zog mehr als gewagte Schlüsse.

Den Nazis in die Hand gespielt

So findet sich der Begriff "minderwertiges Leben" nicht nur in der Naziterminologie, sondern auch bei Konrad Lorenz. Die Nazis benutzten vermeintliche Rasse- und Verhaltensmerkmale, um Menschen in Ober- und Untermenschen zu klassifizieren. Sie vergasten Millionen wegen ihrer Rasse, ihrer sexuellen Neigungen oder körperlicher Gebrechen. Lorenz war bekennender Eugeniker, das heißt, er sprach behinderten Menschen das Lebensrecht ab. Damit applaudierte er den neuen Machthabern und ihrer menschenverachtenden Ideologie.

NSDAP-Mitglied mit Rederecht

Lorenz wurde Parteimitglied und Mitglied mit Redeerlaubnis des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP. 1940 und 1943 veröffentlichte er zwei Artikel, die die sogenannten "rassenhygienischen Maßnahmen" der Naziregierung naturwissenschaftlich untermauerten. Den Nazis kam die Unterstützung von wissenschaftlicher Seite sehr gelegen.

Lorenz und die NSDAP

Lorenz distanzierte sich später nie ausdrücklich von seinen rassistischen Äußerungen. Er verstand sich damals zwar nicht als politischer Mensch, doch das entschuldigt ihn nicht. Er lieferte den Nazis die wissenschaftliche Unterfütterung für ihre Ideologie und konnte nicht so weltfremd sein, dies nicht zu merken. Ob er von seinen rassistischen Einlassungen überzeugt war oder ob er sich damit den braunen Machthabern nur andienen wollte, lässt sich heute nicht mehr entscheiden.

Unbezähmbarer Lebenswille

1944 wurde er an die Ostfront kommandiert, wo er bei Witebsk in russische Kriegsgefangenschaft geriet. Die mehr als harte Zeit mit Hunger und Kälte im Lager überstand Konrad Lorenz mit einem nicht zu brechenden Lebenswillen - und er steckte damit seine Gefährten an. So zeigte er den Mitgefangenen, wie man aus Knochen Knochenfett gewinnen kann, fing Schlangen, Bussarde und Fliegen und verspeiste sie. Er sorgte aber auch für das geistige Überleben im sibirischen Lager: So wie er später bei seinen Vorträgen die Hörer bannte, so begeisterte er in den düsteren Baracken die Mitgefangenen, als er aus dem Gedächtnis Werke von Goethe rezitierte oder mit verteilten Rollen sprechen ließ.

Der Totgeglaubte kehrt zurück

1948 kehrte der schon Totgeglaubte mit einem zahmen Star und einer Lerche aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurück. Doch in seinem Gepäck befand sich noch mehr: das Manuskript zu seinem erkenntnistheoretischen Werk, das die Grundlage für das später berühmte Buch "Die Rückseite des Spiegels" bilden sollte. 1950 wurde man in Deutschland auf Lorenz aufmerksam, die Max-Planck-Gesellschaft berief den Wissenschaftler nach Buldern in Westfalen und richtete ihm dort in einem alten Schloss ein Institut für Verhaltensphysiologie ein. Elf Jahre später, 1961, siedelte Lorenz mit seinem Institut nach Seewiesen in Oberbayern über. Dort blieb er bis 1973 Institutsdirektor.

Lorenz schreibt Bestseller

Lorenz' populäre Tier-Bücher wurden zu Bestsellern. In Veröffentlichungen wie "So kam der Mensch auf den Hund " eröffnete er Laien in einer heiteren und leicht verständlichen Art die neue Forschungsrichtung. Nach den langen Entbehrungen des Krieges und der Nachkriegszeit schienen die Menschen förmlich nach solchen heiter-lehrreichen und gänzlich unpolitischen Themen zu hungern - Lorenz wird berühmt.

Lorenz' Ärger mit dem Nobelpreis