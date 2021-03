Ölgigant vs. Radler Was bringt im Kampf fürs Klima wirklich was?

Der "ökologische Fußabdruck" ist in Zeiten des Klimawandels ein viel gebrauchter Begriff und fast jeder weiß, was man darunter versteht. So richtig bekannt gemacht hat den "ecological footprint" aber der britische Ölkonzern "British Petrolium" (BP). 2004 stellte ausgerechnet er den ersten “carbon footprint calculator” ins Netz. Kein schlechter Werbetrick. Denn so wird die Verantwortung für den Klimawandel von den Herstellern fossiler Brennstoffe auf jeden Einzelnen gelenkt.