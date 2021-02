Klimawandel Robuste Pflanzen gegen Hitzestress

Der Klimawandel macht Pflanzen zu schaffen. Biologen am Helmholtz-Zentrum für Netzwerkbiologie in München wollen deshalb die Vorgänge in Pflanzen gründlich verstehen, besonders, wie sie auf Hitzestress reagieren. Proteine spielen dabei eine wichtige Rolle, denn sie leiten die Signale in und zwischen den Zellen weiter. Wenn diese Kommunikationswege entschlüsselt sind, dann können sie durch Eingriffe ins Erbgut verändert werden und im besten Fall die Überlebenschancen von Nutzpflanzen vergrößern.

Mit der Modellpflanze Ackerschmalwand dem Klimawandel trotzen

Das Erbgut der Ackerschmalwand ist komplett entschlüsselt. Manche Wildpflanze kommt mit dem Klimawandel besser zurecht als Nutzpflanzen wie Weizen und Mais. Die Ackerschmalwand, lateinisch Arabidopsis thaliana, ist ein unscheinbares Unkraut mit kleinen weißen Blüten. Sie dient Biologen als Modellpflanze, denn sie besitzt Eigenschaften, die ideal für Forschungszwecke sind: Sie wächst rasch, ist anspruchslos, widerstandsfähig, lässt sich unkompliziert vermehren und ist leicht zu züchten. Deshalb eignet sie sich besonders als Modell für die Züchtung von robusten Pflanzen.

Arabidopsis-Atlas für die Pflanzenforschung

Das Erbgut der Ackerschmalwand ist bereits entschlüsselt und 18.000 Proteine der Modellpflanze Arabidopsis sind inzwischen kartiert. Sie sind im Arabidopsis-Atlas festgehalten, der genau beschreibt, wie viele der 27.000 Gene in der Pflanze als Proteine existieren, wo sie sich genau befinden, zum Beispiel in der Blüte oder im Blatt, und in welchen Mengen sie dort auftreten. Das sogenannte Proteom, also alle Proteine der Modellpflanze Ackerschmalwand, wollen Forscher nun mit Nutzpflanzen vergleichen.

Wie Pflanzen auf Stress reagieren

Prof. Pascal Falter-Braun untersucht die Signalwege der Ackerschmalwand auf molekularer Ebene. Die Forscher wissen anhand der Modellpflanze, wo sich welche Proteine befinden. Jetzt geht es darum, zu differenzieren, welche Proteine das Blatt, die Wurzel oder eine Blüte braucht, welche Moleküle an den Signalwegen beteiligt sind und wie sie Botschaften aufnehmen und verarbeiten. Wie weiß die Pflanze zum Beispiel, wann sie zum Blühen beginnen und wann sie verstärkt Wurzeln wachsen lassen soll. Denn bei Umweltstress wie Hitze reagieren robuste Pflanzen mit einem starken Wurzelwachstum. Botenstoffe leiten diese Signale weiter, die in den Genen aktiviert werden.

"Uns interessiert allgemein, wie Nutzpflanzen als auch die Modellpflanze, mit der wir hier arbeiten, auf Stress reagieren. Und wir versuchen das auf molekularer Ebene zu verstehen, um aus dem besseren Verständnis heraus dann auch der Züchtung z.B. Empfehlungen zu geben, was möglicherweise ein vielversprechender Ansatz ist, um Trockenstress-resistentere Pflanzen zu züchten." Prof. Dr. Pascal Falter-Braun, Helmholtz-Institut für Netzwerkbiologie, München

Der Bauplan für Wachstum und Versorgung

Jede Zelle eines Organismus enthält die genetische Information, den sogenannten Bauplan für einzelne Funktionen und Aufgaben. Dieses Erbgut ist verpackt in der DNA, in den Nukleotidbausteinen. Die DNA ist der Bauplan für die Herstellung von Proteinen. Sie ist ein grosses Molekül, das sich im Kern jeder Zelle eines Lebewesen befindet. Gene entscheiden deshalb, wann welche Moleküle, Eiweißstoffe oder Hormone in der Pflanze vorhanden sind. Einige dieser Moleküle sind für die Kommunikation zuständig. Sie leiten Signale weiter und beeinflussen, ob die Pflanze gerade viel Energie in das Wachstum von Blättern oder Wurzeln stecken soll. Über solche Signalwege mobilisieren sie aber auch Abwehrreaktionen bei Hitze oder Schädlingsbefall.

Schaltzentralen zur Kommunikation besser verstehen

Pflanzen verarbeiten ständig Informationen über die Verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffen, um Samen und Früchte für die Fortpflanzung zu produzieren. Diese Informationen werden in den Zellen von einzelnen Proteinen gebündelt, die ganz unterschiedliche Signale weiterleiten. Sie agieren wie Schaltzentralen. Über 2.000 solcher Interaktionen konnten die Bioinformatiker bei der Modellpflanze Ackerschmalwand nachweisen und erstellten daraus eine molekulare Karte des gesamten Signalnetzwerks. Damit wollen die Forscher die biologischen Abläufe besser verstehen und gezielt verändern.

Züchtung von klimaresistenten Nutzpflanzen

Die Zeit drängt und neue klimaresistente Sorten von Getreide und Mais sind notwendig, um Ernteausfälle durch Hitze und Unwetter zu reduzieren. In Feldversuchen und im Gewächshaus erforschen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU München die 30 weltweit wichtigsten Nahrungspflanzen. Sie setzen Mais, Tomaten und verschiedene Getreidesorten unter Trockenstress. Dabei wählen sie die widerstandsfähigsten Sorten aus und analysieren ihr Erbgut. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, wann sie stärkere Wurzeln bilden und Nährstoffe effektiv nutzen.

"In ihrer Gesamtheit haben wir Tausende von Wechselwirkungen gefunden, von denen die allermeisten vorher nicht bekannt waren: Zum Beispiel wann ein Trockenstress-Signal Einfluss hat auf die Immunabwehr, oder die Immunabwehr auch manchmal das Trockenstress-Verhalten oder die Entwicklung der Pflanze beeinflusst. Das ist ähnlich wie beim Menschen, wo das Immunsystem durch Stress beeinflusst werden kann." Prof. Dr. Pascal Falter-Braun, Helmholtz-Institut für Netzwerkbiologie, München

Biotechnik soll helfen, robuste Pflanzen gegen den Klimawandel zu züchten