Kinder im und am Wasser Eltern, Aufsichtspflicht nicht vernachlässigen!

Kinder, die noch nicht schwimmen können, schweben am Wasser in ständiger Gefahr: Schnell sind Kleinkinder ins Wasser gesprungen oder größere Kinder mit der Luftmatratze hinaus auf den See oder das Meer getrieben. Auch harmlos erscheinende Bottiche, Regentonnen oder kleinere Teiche können für Kleinkinder eine tödliche Bedrohung sein.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gab im März 2020 bekannt: Nur noch 40 Prozent aller Kinder würden bis zum Abschluss der vierten Klasse das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze erreichen. Ende der 1980er-Jahre waren es noch mehr als 90 Prozent. Der sogenannte Freischwimmer gilt aber als Mindestvoraussetzung für sicheres Schwimmen.

Schwimmhilfen sind kein zuverlässiger Schutz

Eltern sind am Wasser jede Sekunde gefordert und zu 100 Prozent verantwortlich - auch im Schwimmbad, in dem es Aufsichtspersonal gibt oder am bewachten Meeresstrand. Schwimmhilfen wie Schwimmflügel oder Schwimmgürtel bieten keinen Schutz vor dem Ertrinken, sie können zum Beispiel undicht sein und Luft verlieren. Aus einem Schwimmgürtel kann ein Kind herausrutschen. Von Wasserspielzeug wie aufblasbaren Ringen, Wassertieren oder Luftmatratzen gar nicht zu reden: Sie gaukeln Sicherheit vor, wo keine ist.

Tipps für Eltern: Wasser übt auf alle Kinder eine magische Anziehungskraft aus.

Kinder benötigen am Wasser immer eine Aufsichtsperson - Kinder können ihr Handeln noch nicht richtig einschätzen, gehen Risiken ein und handeln spontan.

Machen Sie Ihr Kind möglichst früh mit dem Wasser vertraut: Regeln, wie man sich am Wasser verhält, sollte man früh vermitteln. Ab vier Jahren können Kinder Schwimmen lernen.

Auch wenn Ihre Kinder Schwimmhilfen tragen, müssen sie jede Minute beaufsichtigt werden.

Kinder müssen genau wissen, was im und am Wasser erlaubt ist und was nicht. Erinnern Sie Ihre Kinder regelmäßig daran.

80 Prozent der tödlichen Unfälle im Wasser sind vermeidbar, sagt die DLRG Quelle: DLRG