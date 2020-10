Kescherspinne Hören mit den Haaren

Tagsüber faltet die Kescherspinne ihre langen Vorderbeine und wartet – perfekt getarnt auf einem Ast sitzend – auf die Nacht. Dann geht sie auf Beutezug und der sieht wahrhaft spektakulär aus. Mit ihren bis zu 60 mm langen Beinen webt sie ein trapezförmiges Netz und färbt es mit einem Körpersekret Weiß ein, als Markierung.

Augen der Kescherspinne lichtempfindlicher als die einer Katze

Ameisen, Schaben oder anderen Insekten, die ahnungslos auf dem Boden krabbeln, wirft sie das Netz zielsicher drüber. Grillen und Nachtfalter kann sie im Flug fangen – mit einem ausgefeilt choreographierten Rückwärtssalto. Mit ihren riesigen Augen, die lichtempfindlicher sind als die einer Katze, identifiziert sie ihre Beute im Dunkeln. Zusätzlich ist sie in der Lage, die Insekten zu hören – obwohl sie keine Ohren hat. Das belegt eine gerade veröffentlichte im Magazin Current Biology veröffentlichte Studie.

Kescherspinne nimmt Töne über Haare und Gelenkrezeptoren wahr

Mit Zahnsilikon hat das Forscherteam diversen Exemplaren die Augen zugeklebt, erklärt Erstautor Jay Stafstrom, Postdoc im Hoy Lab der Cornell Universität. Ausgesetzt in der Natur seien die Spinnen nicht mehr in der Lage gewesen, Insekten auf dem Boden zu fangen. Wohl aber per Rückwärtssalto in der Luft. Daraus schloss er, dass diese Spinnen ein weiteres sensorisches System zur Jagd auf fliegende Insekten verwenden.

In einem weiteren Schritt legte das Forscherteam Elektroden an Gehirn und Beine der Spinne, um neuronale Reaktionen auf Tonfrequenzen zu testen. Je nach Frequenz steigerte sich die neuronale Aktivität im Hirn, erklärt Jay Stafstrom.

"Es hat sich gezeigt, dass Kescherspinnen ein weites Spektrum an Tonfrequenzen wahrnehmen können, bis zu 10 Kilohertz, das liegt weit über den Tönen eines laufenden oder fliegenden Insekts. Das hat uns sehr überrascht." Jay Stafstrom, Hoy Lab

Hohe Töne könnten den Kescherspinnen als Warnung dienen

Als nächstes wollte das Team wissen, wie die Spinne in der Natur auf Schall reagiert. Über portable Lautsprecher setzten die Forscher die Tiere unterschiedlichen Frequenzen aus. Auf niedrige Frequenzen reagierten die Spinnen mit ihrem Jagdimpuls und warfen ihre Netze aus. Bei höheren hingegen blieben sie regungslos. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Spinnen die hohen Töne mit ihren natürlichen Feinden in Verbindung bringen, zum Beispiel Vögel - und diese als Warnung interpretieren.