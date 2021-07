Weltraumteleskop Kepler ist in Rente gegangen

Ein Nachfolger für Kepler hat im April 2018 den Dienst aufgenommen: das NASA-Weltraumteleskop TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Die Messlatte hängt hoch: Auch von TESS erwarten sich die Wissenschaftler mehr als 2.000 neue Planeten-Kandidaten. Mit einer neuen Raumsonde namens "Plato" will die europäische Weltraumagentur ESA in den Tiefen des Weltraums nach "Zwillingen der Erde" suchen. Die Sonde soll voraussichtlich 2026 vom Raumflughafen in Kourou aus starten. Plato soll mithilfe von 34 Teleskopen und Kameras bei etwa einer Million Sternen Ausschau nach Planeten halten. Die Daten sollen unter anderem Rückschlüsse auf die Masse, den Radius und die Zusammensetzung von Planeten ermöglichen.

Wie Kepler nach der "zweiten Erde" suchte

Wenn ein Planet vor seinem Zentralstern vorbeizieht, verursacht er minimale Lichtschwankungen. Diese registrierte Kepler und konnte so Exoplaneten aufspüren. Viele der von ihm entdeckten Planeten und -kandidaten sind Gasriesen oder sehr nahe an ihrer Sonne. Leben, wie wir es kennen, ist auf ihnen nicht möglich. Doch einige der Exoplaneten haben etwa Erdgröße und manche von ihnen kreisen sogar in der Zone um ihre Sonne, in der irdisches Leben entstehen könnte.