Neue Therapie gegen Katzenhaarallergie Therapeutische Antikörper gegen allergieauslösende Antikörper

Neuer Ansatz bei Katzenhaarallergie - passive Immunisierung

Ein internationales Team testet derzeit einen neuen Ansatz, bei dem Katzenhaarallergikern IgG-Antikörper, auch Immunglobuline genannt, gegen die Katzenhaarallergie gespritzt werden. Diese therapeutischen Antikörper, die im Labor erzeugt wurden, sollen genau wie die allergieauslösenden IgE-Antikörper an das Protein "Fel d1" aus den Katzenhaaren binden. So können die allergieauslösenden IgE-Antikörper nicht mehr an das Protein andocken und allergische Reaktionen auslösen. Es findet also ein Verdrängungsprozess statt.