Hunde- und Katzenzucht Vom Menschen verformt

Kurzer Kopf, süßer Hund

Menschengemachte Erbkrankheit

Schnarchen mit offenen Augen

Schnarchende Atemgeräusche, besonders in wachem Zustand, sind ein Hinweis darauf, dass der Hund nicht richtig atmen kann. Hunde mit Brachycephalie-Syndrom hecheln oft, können schlecht bis gar nicht durch die Nase atmen und sind nicht belastbar. Viele haben Atemprobleme beim Schlafen. Manche Tiere haben Schwierigkeiten beim Fressen, da sie während der Futteraufnahme nicht ausreichend Luft holen können. Einige Hunde würgen mehrere Male am Tag Futter hervor. Bei Belastung, Stress oder Wärme und in fortgeschrittenen Fällen können Tiere ohnmächtig werden und umfallen.

Kleine Nase macht hitzeempfindlich

Erschreckendes Umfrageergebnis

Eine von Veterinärmedizinern der Kleintierklinik der Universität Leipzig initiierte Umfrage unter 82 Besitzern von Hunden mit extremer Brachyzephalie ergab ein erschreckendes Bild: 73 Prozent der befragten Hundebesitzer gaben an, dass ihr Tier Atemprobleme beim Schlafen hat. 29 Prozent versuchen im Sitzen zu schlafen, da sie im Liegen keine Luft bekommen. 13 Prozent haben Erstickungsanfälle im Schlaf, 77 Prozent der Tiere haben Probleme beim Fressen, 23 Prozent erbrechen mehr als einmal am Tag. 33 Prozent der Tiere sind schon einmal aufgrund von Atemnot umgefallen und über die Hälfte von ihnen hat dabei das Bewusstsein verloren.

#Züchtenumzuatmen

Um bei Tierliebhabern in Großbritannien ein Bewusstsein für die Gefahren dieser Züchtungen zu entwickeln, hat die Vereinigung der britischen Veterinäre (British Veterinary Association, kurz BVA) im Januar 2018 die Kampagne #BreedtoBreathe, #Züchtenumzuatmen, ins Leben gerufen. Gerade bekannte Stars wie Lady Gaga oder David Beckham hätten die kurzköpfigen Tiere in Mode gebracht – ohne darüber nachzudenken, welche gesundheitlichen Folgen die Züchtung für die Tiere hat, so die BVA. Mit ihrer Kampagne möchten die Tierärzte erreichen, dass die Nachfrage an diesen Tieren sinkt – dann würden Züchter auch wieder davon ablassen, so die Hoffnung.