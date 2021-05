Reformpädagogik Peter Petersen und seine Pädagogik

Schulmodell "Jenaplan"

Peter Petersen - Begründer der Jenaplan-Pädagogik, 1928 Peter Petersen, der 1884 in Großenwiehe, Kreis Flensburg, geboren wird und am 21. März 1952 in Jena stirbt, ist von 1923 bis zu seinem Tod ordentlicher Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Jena. Als Leiter der Jenaer Universitätsschule entwickelt er das Schulmodell "Jenaplan" mit altersgemischten Gruppen, das zum klassischen Bestand der internationalen Reformpädagogik zählt. Petersen ist das älteste von sieben Kindern des Kleinbauern Carsten Petersen und seiner Frau Catharine Marie. Die Arbeit auf dem elterlichen Hof und die Erfahrung des Zusammenhalts im Dorf Großenwiehe legen die ersten Wurzeln seiner späteren Pädagogik, in deren Mittelpunkt die Gemeinschaft steht. Nach dem Besuch der einklassigen Dorfschule und dem Abitur am Flensburger Gymnasium beginnt er mit 20 Jahren in Leipzig Theologie, Philosophie, Geschichte und Anglistik zu studieren. Vier Jahre später schreibt Petersen seine Dissertation über die Philosophie Wilhelm Wundts.

Reformer des Bildungswesens in der Weimarer Republik

Berichtkreis der Oberschule, Jena 1930 Nachdem Petersen 1909 die Prüfung für das Lehramt an Gymnasien ablegt, wird er als Oberlehrer am Hamburger Gymnasium "Johanneum" angestellt. Zu dieser Zeit entbrennt in Hamburg die Diskussion um die Reform des Bildungswesens. Petersen knüpft Kontakt zu führenden Kreisen der Reformer und wird 1912 Vorstand des Bundes für Schulreform. Acht Jahre später treten Lehrer der in Baracken untergebrachten, aber von revolutionärem Geist erfüllten Hamburger Lichtwarkschule an ihn heran, um ihn als Leiter der Oberschule für einen reformerischen Neuanfang zu gewinnen. Das Gymnasium, das seine Aufgabe in der Erziehung einer kulturbewussten Jugend durch Entwicklung und Gestaltung ihrer Fähigkeiten sieht, bleibt auch nach Petersens Weggang eine der führenden Reformoberschulen.

Anfänge der Jenaplanpädagogik

Wahlkurs in Biologie, Jena 1927 Petersen folgt 1923 dem Ruf auf den Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft an der Universität Jena. Er bringt aus Hamburg Reformvorstellungen mit, die geprägt sind durch die Landerziehungsheim-, die Kunsterziehungs- und die Arbeitsschulbewegung, durch die Montessori- und die empirische Pädagogik. Als Leiter der an die Universität angeschlossenen Versuchsschule beginnt Petersen die Idee der sozialen Gemeinschaft in die Praxis umzusetzen. Der Gedanke, Alters- und Erfahrungsunterschiede für das gemeinsame Lernen zu nutzen, führt zu einer Pädagogik altersgemischter "Stammgruppen", die das wechselseitige Helfen der Kinder zum Grundprinzip pädagogischer Situationen macht.

Erfolgreiche Schrift "Der Kleine Jenaplan"

Abschlussfeier der Mittelgruppe mit der Aufführung "Drachentöter", Jena 1926 Bei einem Kongress des "Weltverbandes für Erneuerung der Erziehung" 1927 in Locarno wird der Name "Jenaplan" für Petersens pädagogischen Ansatz geprägt. Von da an erhält er Einladungen aus aller Welt zu Vorträgen und zur Einrichtung von Versuchsklassen nach dem Jenaplan. Petersens Schrift "Der Kleine Jenaplan" wird in zehn Sprachen übersetzt und ist eine der meistbekannten Schriften der Reformpädagogik. Petersen versteht seinen Jenaer Reformversuch als "Arbeits- und Lebensgemeinschaftsschule", die den Eltern eine zentrale Rolle in allen Angelegenheiten der Schule einräumt. So ist es beispielsweise Eltern an der Jenaer Universitätsschule gestattet, unangemeldet in die Schule zu kommen und im Unterricht anwesend zu sein. Auch werden Eltern als erläuternde Experten oder authentische Zeugen für erlebte Zeitgeschichte einbezogen.

Haltung im Nationalsozialismus