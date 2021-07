Passende Matratze, erholter Rücken Damit Rückenschmerzen nicht im Bett beginnen

Federkern

Federkernmatratzen, die einzelne, in kleine Beutel eingenähte Taschenfedern aus Metall enthalten, können besonders gut Feuchtigkeit abführen, denn sie enthalten in ihrem Innern viel Luft. Federkernmatratzen eignen sich für Menschen, die stark schwitzen. Aufgrund der guten Durchlüftung speichern sie Wärme dagegen kaum. Und sie passen sich nur dann punktgenau der Körperform an, wenn Qualität und Anzahl der Metallfedern das ermöglichen - was sich im Preis niederschlägt.