Ursachen, Diagnose und erste Hilfe bei Rückenschmerzen Hexenschuss, Bandscheibe oder Ischias?

Bildgebendes Diagnoseverfahren bei Rückenschmerzen: CT

Die CT (Computertomographie) ist ein verfeinertes Röntgenverfahren, bei dem eine ganze Bilderserie angelegt wird - für jede Körperschicht, Millimeter für Millimeter eines, immer quer zum Rumpf. In Summe entsteht so ein dreidimensionaler Einblick in den Körper. Während der Aufnahme liegt der Patient möglichst regungslos in einer offenen Röhre, das Ganze dauert wenige Minuten. Die Strahlenbelastung ist allerdings etwa 100 Mal so hoch wie bei einer konventionellen Röntgenaufnahme. Deshalb sollte man sehr genau überlegen, ob eine CT wirklich nötig ist.