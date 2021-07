Bandscheibenvorfall operieren? OP und konservative Behandlung im Vergleich

Zahlreiche Studien haben untersucht, welche Behandlungsmethode nach einem Bandscheibenvorfall effektiver ist: Operation oder konservative Therapie. Das erstaunliche Ergebnis: Mit konservativen Verfahren wie Krankengymnastik hat man ähnliche Erfolgschancen wie mit einer Operation. Eine Garantie auf Beschwerdefreiheit gibt es in beiden Fällen allerdings nicht.

Diagnose Bandscheibenvorfall

Die Diagnose erfolgt in der Regel anhand von bildgebenden Verfahren wie CT- oder MRT-Aufnahmen. Viele Bandscheibenvorfälle machen den Betroffenen wenig oder gar nicht zu schaffen. Erst wenn der Patient Beschwerden wie Schmerzen oder Taubheitsgefühle hat, ist eine Therapie ratsam.

"Es sind diejenigen, die schwere Ausfälle, also neurologische Ausfälle haben. Entweder sie haben eine Lähmung, das heißt, sie können das Bein tatsächlich nicht mehr bewegen, oder sie können Blase oder Mastdarm nicht mehr kontrollieren. Das sind die einzigen Fälle, wo man tatsächlich operieren muss. Alle anderen kann man operieren, aber von Müssen ist keine Rede."

Prof. Reiner Gradinger, ehemals leitender Orthopäde an der TU München

Konservative Therapien beim Bandscheibenvorfall

Die Patienten, die keine neurologischen Ausfälle haben, beginnen in der Regel mit Schmerzmitteln und konservativen Therapien wie Krankengymnastik . Erst wenn das keine Linderung bei den Beschwerden bringt, werden weitere Therapien diskutiert.

Prof. Reiner Gradinger, ehemals leitender Orthopäde an der TU München

Operation beim Bandscheibenvorfall - die Methoden

Die gängige Operationsmethode bei Bandscheibenvorfällen ist die operative Entfernung von ausgetretenem Bandscheibengewebe. Bei dem Eingriff wird der Teil der Bandscheibe entfernt, der gegen die Nervenstränge drückt und somit die Beschwerden verursacht. Der Patient liegt bei der OP auf dem Bauch. In vielen Fällen muss nur ein kleiner Schnitt von zwei bis drei Zentimetern Länge am Rücken gesetzt werden, um den Eingriff durchzuführen.

"Eine Operation an der Bandscheibe kann man als minimal-invasiven Eingriff bezeichnen - egal ob er über einen offenen Schnitt von zwei bis drei Zentimeter Länge stattfindet oder nur über kleine Röhrchen, die man bis zur Wirbelsäule einführen kann, um dann mit Hilfe eines Mikroskops zu operieren. Im Ergebnis macht das keinen großen Unterschied. Das dauert in der Regel 45 bis 60 Minuten und der Patient ist danach zügig wieder fit und belastbar."

In der Regel wird ein Sperrer oder Ring eingesetzt, durch den die Operationsgeräte eingeführt werden. Der Bandscheibenvorfall liegt unter den Nervensträngen, die von einer Hülle, der Dura Mater, umgeben sind. Bei dem Eingriff ist Millimeterarbeit gefragt, daher wird bei der Operation meist ein Mikroskop benutzt.

Mögliche Komplikationen bei der Bandscheiben-Operation

Auch wenn die Bandscheiben-OP als Standardeingriff gesehen wird, kann es Komplikationen geben. So kann zum Beispiel beim Entfernen des Gewebes die Dura Mater, die Hülle um die Nervenstränge, einen Riss bekommen. Nervenflüssigkeit tritt dann aus. Das passiert in schätzungsweise etwa zwei Prozent der Eingriffe. An sich ist das nicht gefährlich, sofern der Riss wieder verschlossen wird. Bei diesen Patienten kann aber einige Tage lang Schwindel auftreten.