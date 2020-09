Müll in der Nordsee Wohin treibt der Plastikmüll in der Nordsee?

In den Meeren landen viele Millionen Tonnen Müll. Auch die Nordsee wird immer mehr von Plastik verschmutzt. Wohin der Müll treibt und wie er sich in der Nordsee verteilt, ist bisher kaum bekannt. Ein Projekt der Uni Oldenburg will das ändern.

Hunderte Millionen Tonnen Plastik werden jedes Jahr weltweit produziert. Mindestens ein Zehntel davon landet als Müll in den Meeren. Auch in der Nordsee. Ein neues Projekt des Instituts für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) in Wilhelmshaven, das zur Universität Oldenburg gehört, will nun herausfinden, nach welchem Muster sich der Plastikmüll in der Nordsee und an den Küsten verteilt.

Schwierige Faktenlage

Weltweit gelangen nach Angaben der Uni Oldenburg geschätzt etwa zehn Prozent der jährlichen Plastikproduktion von derzeit 300 Millionen Tonnen ins Meer. Exakte Zahlen, wie viel Plastik und Müll in der Nordsee landen, gibt es derzeit nicht. Nur Schätzungen. So geht das Umweltbundesamt in Dessau davon aus, dass derzeit rund 600.000 Kubikmeter Müll in der Nordsee treiben. Einige Fachleute beurteilen solche Zahlen skeptisch. Auch Jörg-Olaf Wolff, Leiter der Arbeitsgruppe für physikalische Ozeanologie am ICBM. Er glaubt, dass sich solche Zahlen schwer ermitteln lassen. Wolff und sein Team untersuchen derzeit, wie sich der Abfall in der südlichen Nordsee verbreitet.

Gibt es Müllstrudel in der Nordsee?

Während bekannt ist, dass in den großen Ozeanen ein weltumfassendes System an Meeresströmungen den Müll mitreißt und ihn nicht mehr los lässt, sodass riesige Müllstrudel entstehen, ist für die Nordsee noch nicht erforscht worden, wohin der Müll darin treibt. Wolff, der Spezialist für Makroplastik – also Plastikmüll von einer Größe ab fünf Millimetern – ist, will nun herausfinden, ob und wo sich in der Nordsee solche Akkumulationsgebiete für Müll und herumtreibendes Plastik bilden. Was eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes augenscheinlich klingt, ist es gar nicht.

"Selbst wer mitten durch so einen Müllstrudel fährt, kriegt vermutlich kein einziges Plastikteil zu Gesicht. Sie sind auf viele Hundert Quadratkilometer verteilt." Jörg-Olaf Wolff, Leiter der Arbeitsgruppe für physikalische Ozeanologie am ICBM

Gefundene Driftkörper bitte melden!

Infos zum Projekt Hier geht es zum Projekt auf den Seiten des ICBM der Universität Oldenburg und auf die Webseite "macroplastics.de". Dort können Holzdrifter gemeldet werden. <!-- --> Makroplastik in der südlichen Nordsee [icbm.de]

<!-- --> Holzdrifter der Uni melden [macroplastics.de]

Holzdrifter der Univsersität Oldenburg

Für das Projekt des ICBM werden in den kommenden zwei Jahren sogenannte Driftkörper in der südlichen Nordsee und ihren Zuläufen ausgesetzt: rund 100.000 kleine, markierte Holzschiffchen von unterschiedlicher Dicke. Anfang Oktober wurden bereits 800 Drifter in einer stark befahrenen Schifffahrtsroute bei Helgoland ausgesetzt und am 11. Oktober dann weitere 800 kleine Holzstückchen im Jadebusen ins Meer gelassen.

Bremen: Dieser Müll wurde in einem Jahr auf der Westerinsel Lankenau gesammelt.

Wer solch ein Holzstück dann irgendwo am Strand findet, wird gebeten, den Fundort und die auf dem Holzdrifter befindliche Identifikationsnummer dem Institut zu melden. Dazu hat die Universität die Webseite www.macroplastics.de eingerichtet. Mit den auf diese Weise gewonnenen Daten soll nach und nach ermittelt werden, welchen Weg die kleinen Treibhölzer – und damit auch das Plastik im Meer – genommen haben.

"Ich vermute, dass es in der Nordsee nicht diese großen Müllinseln und Strömungen gibt. Dafür ist das Meer zu flach und variabel." Jörg-Olaf Wolff, Leiter der Arbeitsgruppe für physikalische Ozeanologie am ICBM