Immunisierung Indikations- und weitere Standardimpfungen

Grippe - die unterschätzte Gefahr

Der allgemeine Sprachgebrauch, der harmlose Erkältungen zur "Grippe" erklärt, hat dazu geführt, dass der Influenza-Virus lange Zeit unterschätzt wurde. Dabei sind im letzten Jahrhundert in Europa keiner anderen Infektionskrankheit so viele Menschen zum Opfer gefallen wie der echten Grippe: Allein in den Jahren 1918/19 forderte eine Epidemie 20 Millionen Todesopfer.