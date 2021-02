Tiere im Winter Wann Igel wirklich Hilfe brauchen

Igel bei Frost, Schnee, Krankheit und Schwäche

Wann brauchen Igel wirklich Hilfe?

Igel im Winter gefunden? Tierarzt oder Tierheim kontaktieren!

In diesen Fällen sollten Sie eingreifen und das Tier zum Tierarzt oder ins Tierheim bringen. Manche Tierheime haben eine eigens eingerichtete Igelstation. Fassen Sie Igel aber bitte nie ohne Handschuhe oder ein Tuch an.

Igel nach Absprache mit Tierarzt im Keller überwintern

Wenn der Tierarzt das für sinnvoll hält, Sie beraten hat und Sie eine Überwinterung daheim planen: Eine Kiste mit Holzwolle und Laub an einem kühlen, dunklen Ort ist gut geeignet. Ist der Igel sehr geschwächt, können Sie ihm mit einer Einwegspritze (natürlich ohne Nadel!) warmes Wasser, Fenchel- oder Kamillentee ins Maul tröpfeln. Ein pflegebedürftiger Igel braucht viel Eiweiß und Fett: Katzenfutter zum Beispiel gibt dem Igel seine Kraft zurück. Für eine ausgewogene Ernährung brauchen Igel auch genügend Ballaststoffe, dafür sorgen zum Beispiel untergemischte Haferflocken. Achten Sie darauf, dass stets genügend frisches Wasser zum Trinken für ihn bereitsteht, am besten in einem flachen, kippsicheren Schälchen.

Igel gehören im Frühjahr ins Freie zurück

Im Frühjahr sollten die Tiere so schnell wie möglich in die Freiheit entlassen werden, wenn sie fressen und munter sind. Einsperren oder einzäunen ist nicht im Sinne des Tierschutzes.



Schaffen Sie unberührte und bewusst unordentliche Ecken in Ihrem Garten und gewähren Sie so den stacheligen Gesellen Unterschlupf.