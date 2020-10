Welpenschule Leidiges Thema: Pinkeln auf den Teppich

Ist auf dem Teppich ein Malheur passiert, dann ist es grundverkehrt, die veraltete Methode des Schnauze-Eintunkens anzuwenden. Das verunsichert den kleinen Kerl nur völlig und er verliert jedes Vertrauen in seinen Menschen. Stellen Sie sich nur einmal vor, jemand würde das mit Ihnen machen ...

Das Patentrezept lautet: es gar nicht erst so weit kommen lassen! Und dem kleinen Kerl zeigen, wo der richtige Ort für seine Geschäfte ist.

Geschäft am richtigen Ort

Grundsätzlich nach jedem Fressen, nach dem Schlafen und auch zwischendrin, anfangs stündlich, trägt man den Welpen an eine geeignete Stelle - beliebte Hundetoiletten sind Gras oder Erde. Dort setzt man ihn hin und wartet bis das Erhoffte eintritt. Und wenn es eintritt, wird er dafür ausgiebig gelobt. Er muss das Gefühl haben, etwas ganz Großartiges vollbracht zu haben. Dann begreift er sehr schnell, was von ihm erwartet wird. Und wie jeder Hund ist er ständig darauf aus, das zu erfüllen was sein Frauchen oder Herrchen von ihm erwartet - weil gelobt werden so viel Spaß macht.