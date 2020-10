Welpenschule Schon früh die Grundlagen für später legen

Konsequenz - und das auch schon im Welpenalter - ist bei der Hundeerziehung oberstes Gebot. Nur so lernt der Hund, was er darf und was nicht.

Bereits im Welpenalter sollte der Hund mit sanfter und freundlicher, aber konsequenter Erziehung die ersten Grundregeln erlernen und seine Grenzen gesteckt bekommen. Es mag noch so drollig aussehen, wenn diese kleinen Energiebündel versuchen, das gleich große Sofakissen zu zerfetzen - lassen Sie ihm schon jetzt nichts durchgehen, was er auch später als erwachsener Hund nicht darf!

Das Wichtigste: Konsequenz! Wenn Sie Ihrem Hund etwas verbieten, dann verbieten Sie es ihm generell immer. Darf er manchmal aufs Sofa und manchmal nicht, wird er Sie nicht mehr ernst nehmen! Eine konsequente Erziehung hilft dem Hund, seine Grenzen zu kennen und schont Ihre Nerven!

Alleinsein will geübt sein

Sie sollten mit Ihrem Welpen mehrmals täglich für wenige Minuten das Alleinsein üben. So begreift er, dass Alleinsein kein Grund ist, sich die Seele aus dem Leib zu heulen oder die Wohnung zu zerlegen. Er lernt, sich darauf zu verlassen, dass sein Mensch immer wieder kommt und ihn gebührend für das brave Warten belohnt!

Die gute Kinderstube

Welpen brauchen die Gesellschaft von Artgenossen.

Die Kinderstube des Welpen beschränkt sich nicht auf einen Hundespielraum in der Wohnung. Im Idealfall wächst der Welpe in einer lebhaften Menschenfamilie auf, nimmt am täglichen Leben teil und hat Kontakt zu möglichst vielen Artgenossen jeden Alters und zu anderen Tieren. So lernt er spielerisch den Umgang mit Mensch und Tier und legt sich ein gewisses dickes Fell zu, wenn er ungewohnten Gegenständen, Geräuschen oder Fremden begegnet. Daneben braucht der Welpe (wie auch der erwachsene Hund) einen Platz, an den er sich zurückziehen kann und ungestört bleibt.