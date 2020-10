Welpenschule Die entscheidende Lebensphase

Spielerisch lernt der Welpe am besten

Jede Hundeschule bietet so genannte Welpenschulen an - das sind Spiel- und Lernstunden mit gleichaltrigen Hunden, bei denen nicht nur die Welpen, sondern auch ihre Menschen eine Menge lernen.



Der Welpe wird bei gemeinsamen Ausflügen an die für ihn noch so aufregende Welt gewöhnt, er übt sich im Umgang mit seinen Artgenossen und er lernt die wichtigsten Gehorsamsregeln.



Sinn der Welpenschule ist es, die wichtigste Lebensphase des Hundes auszunutzen um seine Entwicklung positiv zu beeinflussen. Frühe konsequente, auf Belohnung statt Bestrafung basierende Erziehung lässt aus dem tapsigen Welpen später einen selbstsicheren, freundlichen Hund werden. Zusätzlich fördert die intensive Beschäftigung des Menschen mit seinem Hundekind eine enge, verständnisvolle Bindung, von der beide profitieren.