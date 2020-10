Hund und Mensch Wer ist hier der Chef?

Der heranwachsende Hund versucht seine Grenzen auszutesten. Das Beste, was ihm für sein künftiges Zusammenleben mit seinen Menschen passieren kann, ist, dass er von Anfang an liebevoll aber deutlich und konsequent in seine Schranken gewiesen wird.

Die Rangordnung klarstellen - so klappt es Sie gehen als Erster durch die Tür - nicht er.

Sie bestimmen, wann gespielt wird - nicht er.

Sie lassen ihn beim Spielen nicht beißen.

Sie bestimmen, wann ein Spiel beendet wird.

Sie bestimmen beim Spaziergang, wo es lang geht - nicht er.

Sie verlangen von ihm eine Gegenleistung, z.B. ein "Sitz", bevor Sie ihm ein Leckerli oder sein Lieblingsspielzeug geben.

Der Hund, der alles darf

Hunde brauchen Grenzen

Viele Hunde sind so niedlich und nett, dass sie von Ihren Besitzern zu sehr verhätschelt werden. Frauchen und Herrchen lassen ihrem Liebling alles durchgehen und lesen ihm jeden Wunsch von den Augen ab. Das mag eine Weile gut gehen. Doch es besteht die Gefahr, dass der niedliche Hund in absehbarer Zeit zum Tyrannen wird, überhaupt nicht mehr folgt, Chefallüren entwickelt und möglicherweise sogar aggressiv wird.

Ist es erst einmal soweit gekommen, bleibt nur der Weg zur Hundeschule oder zu einem guten Verhaltenstherapeuten. Je länger das Fehlverhalten eingeübt wurde, umso schwieriger wird es, aus dem Haustyrannen wieder ein liebes freundliches Familienmitglied zu machen.

Falsch verstandene Liebe

Eine weitere Gefahr von zu viel Liebe besteht darin, dass der Hund nicht mehr Hund sein darf. Er wird von vorn bis hinten verhätschelt, kugelrund gemästet, täglich gebadet und womöglich in Designer-Klamotten gesteckt. Das ist das schlimmste Schicksal, das einen Hund ereilen kann. Lassen Sie Ihren Hund Hund sein!