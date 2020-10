Die Hundeschule Kind und Hund - ein wunderbares Team

Prinzipiell kann jeder Hund, unabhängig von der Rasse, ausgesprochen kinderfreundlich sein: nämlich dann, wenn er von klein auf an Kinder gewöhnt ist und ausschließlich positive Erfahrungen mit ihnen gemacht hat.

Beachtet man gewisse Grundregeln, klappt ein Zusammenleben von Hund und Kind meist wunderbar:

Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt mit dem Hund zusammen sein!

Die Anwesenheit von Kindern sollte für den Hund mit positiven Erfahrungen verknüpft sein (Spiele, Leckerli, Kraulen).

Kindern muss klargemacht werden, dass der Hund als Lebewesen respektiert und niemals gequält wird.

Der Hund ist kein Spielzeug!

Kinder müssen einen Rückzugsraum des Hundes respektieren und ihn dort in Ruhe lassen.

Die Rangordnungsverhältnisse müssen für den Hund klar sein.

Ältere Kinder sollten in die Pflege und Erziehung des Hundes einbezogen werden.

Es kann aber auch zu ernsthaften Problemen zwischen Hund und Kind kommen, die oft in Eifersucht ihre Ursache haben und somit auf falsches Verhalten der Hundehalter zurückzuführen sind. In diesem Fall sollte unbedingt die professionelle Hilfe eines Hundetherapeuten in Anspruch genommen werden.