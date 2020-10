Grunderziehung Sitz & Platz

Sitz!

Ein wohlerzogener Hund befolgt überall und jederzeit das Kommando "Sitz". Das ist besonders wichtig in heiklen Situationen: Im Straßenverkehr, im Menschengewühle, angesichts einer verlockenden Hundedame auf der anderen Straßenseite. Sich in solchen Momenten auf seinen Hund verlassen zu können, ist Gold wert.

Eigentlich lernt jeder Hund diese Lektion sehr schnell. Es gibt zwei Möglichkeiten, ihm das beizubringen. In jedem Fall sagen Sie mit sanfter aber nachdrücklicher Stimme "Sitz". Entweder Sie drücken dabei ganz sanft sein Hinterteil nach unten. Oder - das ist die elegantere Methode - Sie halten ein Leckerli so über seinen Kopf, dass er sich beim Recken nach dem Leckerli automatisch setzt. Sobald er sitzt loben Sie ihn und belohnen ihn. Am besten kombinieren Sie das "Sitz" noch mit einem Handzeichen, zum Beispiel heben Sie die Hand mit gestrecktem Zeigefinger. Dann gehorcht Ihnen Ihr Hund später auch ohne Worte.

Platz!

Aus dem Kommando "Sitz" leitet sich "Platz" ab. Allerdings ist diese Übung für den Hund schwieriger, da sie mehr Selbstdisziplin von ihm erfordert und das Hinlegen für den Hund einer Unterwerfungsgeste gleichkommt.

Und so geht es: Wenn der Hund vor Ihnen sitzt, halten Sie ein Leckerli oder Spielzeug zwischen Daumen und Handfläche. Lassen Sie ihn daran schnuppern und bewegen Sie dann die Hand mit der Handfläche nach unten langsam zu seinen Füßen. Meist siegt die Neugier des Hundes und er wird sich, um der Hand mit der Nase folgen zu können, hinlegen. Sobald er liegt, ist natürlich wieder ein dickes Lob fällig.

Falls diese Methode nicht funktioniert, können Sie notfalls auch ganz sanft seine Vorderbeine nach vorn ziehen, so dass er zum Liegen kommt. Aber wie gesagt: ganz sanft! Alle Erziehungsversuche müssen absolut gewaltfrei ablaufen.

Übung macht den Meister

Üben Sie diese Grundkommandos mehrmals täglich. Geben Sie Ihrem Liebling seinen Kauknochen oder seinen Lieblingsball nur nachdem er "Sitz" oder "Platz" gemacht hat. So wird er diese Befehle immer mit etwas Angenehmen verknüpfen und gerne befolgen.