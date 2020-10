Grunderziehung Bleib & Bei Fuß

Bleib!

Wenn Ihr Hund "Sitz" und "Platz" beherrscht, bringen Sie ihm das äußerst nützliche "Bleib" bei. Dann können Sie ihn überall hin mitnehmen und ihn für kurze Zeit warten lassen. Er wird dies geduldig mitmachen, denn aus Erfahrung weiß er, dass Sie wiederkommen werden und dann eine fette Belohnung für ihn herausspringt.

Lassen Sie Ihren Hund "Sitz" oder "Platz" machen. Dann stellen Sie sich vor ihn, sagen "Bleib" und geben ihm das zugehörige Handzeichen: Die Handfläche weist abweisend Richtung Hund. Dann gehen Sie langsam einige Schritte rückwärts. Sobald der Hund aufsteht, sagen Sie "Nein" und wiederholen die Übung. Bleibt er liegen, gehen Sie zu ihm zurück, loben ihn und erlösen ihn mit "Okay" oder "Lauf".

Vergrößern Sie nach und nach den Abstand zwischen sich und Ihrem Hund. Irgendwann können Sie sich außer Sichtweite des Hundes entfernen und er bleibt liegen. Klar, dass dafür ein dickes Lob fällig ist!

Bei Fuß!

Das Kommando "Bei Fuß" wenden Sie immer dann an, wenn Ihr Hund eng an Ihrer Seite gehen soll. Das ist besonders sinnvoll in heiklen Situationen, also zum Beispiel im Straßenverkehr, im Menschengewühle oder wenn ein anderer Hund, mit dem es Ärger geben könnte, entgegen kommt.

Nach traditioneller Hundeschule geht der Hund immer links von Ihnen bei Fuß. Wenn Sie nicht vorhaben, mit ihm offizielle Prüfungen abzulegen, können Sie ihn auch rechts gehen lassen. Wichtig ist, dass er mit seinem Kopf in Höhe Ihres Knies ist und auf jede Geschwindigkeits- und Richtungsänderung reagiert.

"Bei Fuß" in Perfektion

Halten Sie den Hund an der kurzen aber lockeren Leine. Dann gehen Sie langsam los und locken ihn mit einem Leckerli, das Sie etwa dort hinhalten, wo der Kopf des Hundes sein soll. Gleichzeitig sagen Sie aufmunternd "Fuß!". Tut Ihr Liebling, was von ihm erwartet wird, folgt natürlich sofort ein freundliches Lob.

Klappt "Bei Fuß" an der Leine, können Sie weiterüben ohne Leine, mit Geschwindigkeitswechsel und mit Richtungswechseln. Aber: "Bei Fuß" laufen soll Spaß machen und niemals in Drill ausarten!