Heuschnupfen So halten Sie sich die Pollen vom Leib

Grundsätzlich gilt: Die Pollenbelastung ist in Stadt und Land zu unterschiedlichen Tageszeiten am größten. In ländlichen Gegenden ist sie morgens am höchsten, in der Stadt abends. Das liegt unter anderem daran, dass sich Pollen bei wärmeren Temperaturen besser verbreiten können. In der Stadt speichern Gebäude und Straßen die Wärme tagsüber und lassen sie erst im Laufe der Nacht langsam entweichen.

Verhaltenstipps:

Im Freien Tragen Sie im Freien zum Schutz der Augen eine Sonnenbrille.

Spazieren Sie nicht über blühende Wiesen und Felder.

Treiben Sie keinen Sport im Freien.

Gehen Sie am besten eine halbe Stunde nach einem Regenschauer ins Freie, dann ist die Pollenkonzentration geringer.

Halten Sie den Rasen im Garten kurz und mähen Sie als Pollenallergiker nicht selber.

Trocknen Sie Wäsche nicht an der frischen Luft.

Im Haus Wechseln Sie die Kleidung beim Betreten der Wohnung.

Lüften Sie die Zimmer in der Stadt zwischen 6.00 und 8.00 Uhr, auf dem Land zwischen 19.00 und 24.00 Uhr. Halten Sie tagsüber das Fenster geschlossen.

Richten Sie wenn möglich das Schlafzimmer auf der windabgewandten Seite ein.

Stellen Sie keine blühenden Pflanzen in der Wohnung auf - besonders im Schlafzimmer.

Waschen Sie sich in den Pollenflugzeiten abends die Haare bzw. spülen Sie sie mit Wasser aus.

Schaffen Sie in der Wohnung "Pollenfänger" wie etwa Gardinen, Teppiche und Polstermöbel aus Stoff ab.

Im Auto Eine Niesattacke kann zu schweren Autounfällen führen. Denn sobald wir niesen, schließen wir automatisch die Augen. Bei Tempo 50 bedeutet das fast 14 Meter Blindflug. Deshalb empfiehlt der ADAC:

Antihistaminika abends einnehmen, damit die ermüdende Wirkung am Tag ausgeklungen ist.

Fenster und Schiebedach schließen.

Jährlich oder spätestens alle 15.000 Kilometer den Pollenfilter wechseln.

Bei Sonnenschein eine Sonnenbrille tragen, das schont gereizte Augen.

In belasteten Gebieten Umluftschaltung einstellen. Sie führt keine Außenluft zu. Kommt es trotzdem zu Niesanfällen, das Auto so schnell wie möglich anhalten. Wer an schweren Symptomen leidet, sollte besser ganz auf das Autofahren verzichten: Geschieht ein Unfall durch Erkrankung oder Einwirkung von Medikamenten, kann das zum Verlust des Versicherungsschutzes und des Führerscheins führen.

Urlaub

Legen Sie Ihren Urlaub in die Zeit, in der Sie zu Hause am stärksten unter den Pollen leiden. Ideale Reiseziele sind Urlaubsorte im Gebirge und am Meer.