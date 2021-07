Hecken & Formgehölze Die Hecke in Form bringen

Besonders in den ersten Jahren nach der Pflanzung sind die Schnittmaßnahmen von Bedeutung. Der Schnitt regt die Verzweigung der Pflanzen an und führt zu einem dichten Grün.

Immergrüne Hecken

Immergrüne Nadelgehölzhecken werden normalerweise einmal jährlich geschnitten. Bei ihnen sollte man den Schnitt leicht konisch vornehmen: Die Hecke ist unten ein klein wenig breiter als oben. Dies entspricht dem natürlichen Habitus der Pflanze. Außerdem gelangt so auch in den unteren Bereich genügend Licht, sodass auch dort die Triebe dicht wachsen können.

Sommergrüne Laubhecken

Der richtige Zeitpunkt

Heckenscheren

Buchsbäume: die Krönung des Formschnitts

Schablonen sorgen für Perfektion

Bei vielen Buchssorten ist ein einmaliger Schnitt im Jahr ausreichend. Dieser erfolgt in den Monaten Juli bis August. Stark wachsende Sorten, die in Form gehalten werden sollen, werden zweimal jährlich geschnitten. Die Schnitte können im März und Juni oder im Mai und Juli vorgenommen werden. Den Buchsbaumschnitt sollte man nie an zu heißen Sommertagen durchführen, da ansonsten Verbrennungen am geschnittenen Laub auftreten können.