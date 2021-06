Grüne Kraftstoffe Eine Alternative für Verbrennungsmotoren?

"Es geht also vielmehr darum, die kurzfristig verfügbaren Biomasse-Potenziale zu heben und kurzfristig eine CO2-Reduzierung in der Schifffahrt erreichen zu können, bevor dann in zehn bis fünfzehn Jahren diese Biomasse-Kraftstoffe nochmal ganz erheblich durch E-Fuels ergänzt werden, die dann erst eine endgültige Ablösung von fossilen Kraftstoffen in der Schifffahrt ermöglichen werden."