Trügerische, nachhaltige Versprechungen Greenwashing besser erkennen und aufdecken

Greenwashing ist eigentlich Betrug am Verbraucher: Denn man kauft ein Produkt, in dem Glauben, nachhaltig zu handeln, wird aber mit falschen Versprechen getäuscht. Es gibt Unternehmen, die Umwelt- und Naturschutz sehr ernst nehmen und das nicht nur im Rahmen von gesetzlichen Auflagen. Doch daneben existieren genug Konzerne, die ihr Image mit Greenwashing aufwerten und so von ihrer klimaschädlichen Produktion ablenken möchten.